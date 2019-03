Artistas de Down Madrid plasmarán en cuadros los platos de los chefs Mario Sandoval, Paco Roncero y Ramón Freixa

Publicado 07/03/2019 17:08:10 CET

Un grupo de doce artistas de la Fundación Síndrome de Down de Madrid (Down Madrid) degustará las elaboraciones de los chefs Mario Sandoval, Paco Roncero y Ramón Freixa para plasmar en cuadros la visión y sentimientos que les generan estos platos en el marco del proyecto 'Bocados de Arte'.

Esta iniciativa de Down Madrid y la Academia Iberoamericana de Gastronomía (AIBG), en colaboración con Fundación Repsol, une arte y gastronomía con el objetivo de dar a conocer a la sociedad, y en especial al mundo del arte, las capacidades de las personas con síndrome de Down u otra discapacidad intelectual, ha informado la asociación en un comunicado.

La degustación de los platos ha sido la primera parte del proyecto, que empezó recientemente cuando cuatro de los artistas de ArteDown degustaron las elaboraciones del dos estrellas Michelin y tres soles Repsoles Mario Sandoval.

El encuentro, que tuvo lugar en el restaurante Coque de Madrid, se caracterizó por la "conexión inmediata" que hubo entre todos los artistas, que compartieron "emociones, risas y otros sentimientos".

Esta parte del proyecto ha continuado esta semana con la degustación de las propuestas de vanguardia de Paco Roncero, que cuatro artistas de Down Madrid han degustado en La Terraza del Casino, restaurante que cuenta con dos estrellas Michelin y tres soles Repsoles.

Roncero ha sorprendido a estos artistas con dos elaboraciones distintas, un 'huerto de verduras' y un 'helado de kikos con guacamole'. Los chicos han participado junto a Roncero en la elaboración de ambos platos, conociendo todos los ingredientes que llevaban y probándolos.

Tras finalizar la cata, los artistas de la fundación han apuntado los aspectos visuales del plato, el olor que tenían, si sonaba al comerlo y la textura. También han indicado a qué les recordaba el plato, cómo se han sentido al probarlo, cómo ha sido la experiencia y qué nombre le pondrían si lo hubieran cocinado ellos.

Roncero ha señalado que le ha parecido "una experiencia muy bonita" y ha apuntado que "la gente, cuando no conoce a personas con síndrome de Down u otra discapacidad intelectual o no ha podido estar con ellos, piensan que no son capaces de hacer nada pero cuando haces alguna actividad con ellos te das cuenta de que son capaces de hacer absolutamente todo, de divertirse y de pasárselo bien".

"Creo que tras la degustación van a sacar unos cuadros muy bonitos, me han comentado que cada uno tiene su estilo y la verdad es que tengo muchas ganas de verlos", ha indicado.

Esta fase del proyecto concluirá cuando los últimos cuatro artistas que participan en este proyecto degusten próximamente dos platos de Ramón Freixa, reconocido chef con dos estrellas Michelin y tres soles Repsol.

Tras esta degustación, los 12 artistas con síndrome de Down entrarán en la segunda fase del proyecto y empezarán a plasmar en lienzos las sensaciones que les han evocado los platos.

El proyecto finalizará con la celebración de un evento en el que poder contemplar las obras creadas por los participantes y degustar los platos. El acto será solidario a favor de Down Madrid para recaudar fondos para los programas de cultura, ocio, deporte y salud.