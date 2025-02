La Asamblea exige la gratuidad de la R-5 durante las obras de soterramiento para aliviar afecciones al tráfico

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Madrid, con los votos de PP y Vox, ha exigido la gratuidad de la R-5 durante las obras de soterramiento de la A-5 para todos los vehículos con el objetivo de paliar los efectos negativos de las obras en vecinos y trabajadores que acceden a la capital.

Se trata de una Proposición No de Ley (PNL) que ha presentado el parlamentario de Vox Javier Pérez Gallardo para pedir que se implemente la exención de peajes en todas las autopistas que pueden servir de alternativa, mejorar la señalización y realizar un aparcamiento disuario provisional en torno a Cuatro Vientos.

También, en el texto aprobado, se pide agilizar los plazos de ejecución de las obras de soterramiento y aportar financiación adicional para los municipios afectados, además de pedir que se cree una mesa de trabajo con todos los municipios afectados.

En concreto, Pérez Gallardo ha subrayado que aunque se trata de infraestructuras que son necesarias, se pueden generar molestias. "La realidad es que hay formas y formas de gestionar dichas obras y lo que nosotros pedimos hoy es minimizar esos efectos que al final el trastorno que se traduce en más horas en el coche", ha indicado.

Por ello, ha exigido al ministro de Transportes, Óscar Puente, que en vez de dedicarse a "editar fotos" lo que tendría que hacer es aplicar la gratuidad de la R-5, algo que permitiría reducir el tráfico.

El 'popular' Enrique Serrano ha recordado como el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha solicitado formalmente en dos ocasiones la gratuidad de la R-5 para todo tipo de vehículos en cartas enviadas al ministro que no han obtenido "ninguna respuesta".

"Es una obra muy importante para la ciudad de Madrid, de gran complejidad, que conlleva una serie de acciones de afecciones a la circulación que están complicando la movilidad", ha afirmado, por lo que ha insistido en que es necesario la colaboración de todas las administraciones para minimizar molestias.

UN PLAN DE MOVILIDAD ALTERNATIVO

Para el PSOE fue un error no contar con un plan de movilidad alternativo "a dos semanas de comenzar las obras" ya que se trata de una reforma que en años del Gobierno el PP "no ha podido o no ha querido abordar".

"En la Comunidad de Madrid, (Isabel Díaz) Ayuso ha sido una irresponsable en el diseño de rutas alternativas y en la inversión de transporte público ha sido totalmente insuficiente, generando unos atascos de una media de tres horas diarias. ¿Y quiénes han pagado la inacción de Ayuso? Pues los trabajadores y las empresas, cómo no. Pero esta obra de soterramiento se ha convertido en un verdadero infierno por la improvisación", ha criticado.

En la misma línea, el diputado Emilio Delgado ha aludido también a este retraso en las alternativas de movilidad con la posibilidad de establecer autobuses lanzaderas desde los distintos puntos afectados del sur de Madrid hasta distintos puntos de la capital.

"Si se boicotea la opción pública hasta hacer obligatoria la alternativa privada, pues evidentemente el resultado es el que ustedes están denunciando, que es un desastre. Pero esta es su política, la política de la derecha, la política que le cuesta a los madrileños más tiempo, más dinero y más contaminación", ha criticado.