La Asamblea exige a Mónica García con votos de PP un estatuto que "reconozca la singularidad de la profesión médica"

Diputados durante el Pleno de la Asamblea de Madrid, a 9 de abril de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Madrid ha exigido este jueves con los votos de PP que la ministra de Sanidad, Mónica García (Más Madrid), desarrolle un estatuto que "reconozca la singularidad de la profesión médica".

Se trataba de una Proposición No de Ley (PNL) registrada por el PP en la que se reclama que se reconozca la singularidad de la profesión médica por su formación (mínimo de 11 años), por su responsabilidad en la gestión y asistencia a los pacientes. También un ámbito de negociación propio, reconocer la "importancia" de todas las categorías profesionales y evitar la "confrontación" entre ellas.

Asimismo, reclama que cualquier planteamiento que se aborde esté respaldado por la debida coordinación entre los Ministerios de Sanidad, Función Pública, Hacienda, Trabajo y Seguridad Social y quede reflejado en la consiguiente memoria que agrupe todos los aspectos técnicos jurídicos y económicos necesarios para su puesta en marcha.

Para defender la propuesta, la parlamentaria Marta Marbán ha puesto el foco en la "incapacidad" de la ministra de Sanidad de "dar respuesta" a los médicos de España y ha cargado contra su intento de "justificar todo con la lucha de clases" y fomentando la "lucha" entre médicos y enfermeros.

Considera que es necesario reconocer "la singularidad" de los médicos y negociar directamente con ellos, además de reconocer a todos los profesionales de la salud "sin enfrentarlos". "La ministra de la pancarta tiene a los médicos en las calles con paros profesionales, la salvadora se ha convertido en la traidora a los suyos", ha criticado.

Por su parte, el portavoz del PSOE en Sanidad, Carlos Moreno Vinués, ha reprochado que traten de "eclipsar y hacer olvidar" con un estatuto médico "las tres semanas de espera para una cita en primaria", los "centros de salud que nunca llegan" o el "millón inédito de madrileños en lista de espera".

"Son ustedes y son ustedes los que están reventando la sanidad en la Comunidad de Madrid, señores del Partido Popular", ha lanzado tras acusar a la Comunidad de derivar fondos a los grupos de la sanidad privada. Ha tachado de "hipócrita" al PP recordando los "años de oposición" de la exministra Ana Pastor a este estatuto médico propio y le ha instado a poner sobre la mesa medidas que suplan las reclamaciones de la huelga médica a las autonomías.

Del lado de Vox, la diputada Raquel Barrero ha criticado que se intente encajar a los médicos en un "marco generalista" que borra su singularidad y les niega una "interlocución propia".

"Los médicos no están pidiendo privilegios, simplemente están pidiendo reconocimiento y reconocimiento de una cosa que es objetiva y es que aparte de tener una formación específica tienen (...) unas características y unas condiciones de trabajo que no son idénticas a ninguna otra categoría profesional", ha defendido. Su formación se ha abstenido.

Por último, por parte de Más Madrid la diputada Marta Carmona ha destacado que lo que han traído al Pleno desde el PP no es un estatuto propio para los médicos sino "uno que reconozca la singularidad de la profesión médica".

"Es decir, el Estatuto Marco de Mónica García, que tiene un capítulo específico para los médicos, ya recoge las particularidades de la profesión médica", ha lanzado y ha afirmado que en el caso de que el PP estuviera en el Gobierno central blindarían las guardias de 24 horas "durante los próximos 20 años".