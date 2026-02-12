La Asamblea exige que se retire el nuevo modelo de financiación y que se reconozca el "esfuerzo contributivo" de Madrid

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid, a 11 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Madrid ha exigido este jueves, con los votos a favor del PP y la abstención de Vox, que se retire el nuevo modelo de financiación para las comunidades autónomas propuesto por el Gobierno de la nación por uno que sea "justo, transparente y solidario", además de pedir que se reconozca el "esfuerzo contributivo".

El debate se ha producido en el marco de una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el PP para pedir al Gobierno de la nación la retirada "inmediata" de la reforma del sistema de financiación para abordar un nuevo modelo "justo, transparente y solidario" que garantice la presentación de servicios públicos.

También, piden que el nuevo modelo tenga en cuenta la realidad de la Comunidad de Madrid y mostrar su rechazo al intento de utilizar la financiación con el objetivo de "fragmentar la Agencia Tributaria para tratar de fabricar de manera ilegal una nación en Cataluña a cambio de los votos de los partidos independentistas".

Para defenderla, ha intervenido el diputado y secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, quien ha asegurado que el impulso a esta modelo es "el precio de la supervivencia política de Pedro Sánchez" al tratarse de un pacto cerrado en un despacho "entre el Gobierno y los independentistas, para que uno siga avanzando en su ruptura y el otro aguante un poco más en La Moncloa".

"No hay reforma, no hay negociación, no hay transparencia, hay imposición y pago", ha valorado el 'popular', quien ha criticado que esto lo vayan a pagar "todos los madrileños" pese a ser "un cupo catalán encubierto", además de reprochar que el Gobierno tenga "el cuajo de acusar a Madrid de romper la corresponsabilidad fiscal" por bajar impuestos.

Considera que el Gobierno sabe que esto "es mentira" pero necesito "un chivo expiatorio para tapar su claudicación y permanente ante el independentismo", además de censurar que este modelo no premia "la igualdad" sino que "castiga la eficiencia y el crecimiento". "Castiga a Madrid porque no encaja en el relato victimista", ha señalado.

Por parte de Vox la diputada Ana Cuartero ha defendido que el pacto entre Sánchez y los partidos catalanes es "absolutamente inadmisible" pero no por ser "un ataque" a la Comunidad sino porque es "un ataque profundo a la unidad de España", algo que lleva haciendo "durante 40 años el bipartidismo".

"Ninguno de ustedes, ni PSOE ni PP, ha renunciado jamás a ninguno de los privilegios que han conseguido para Cataluña y el País Vasco", ha denunciado, a la vez que puesto el foco en la importancia de que haya "más unidad nacional, más educación y más escudo social" para los españoles frente "al delirio autonomista incapaz de gestionar".

LA IZQUIERDA CRITICA LA POLÍTICA FISCAL DE AYUSO

Por el PSOE ha tomado la palabra el diputado Daniel Rubio, quien ha acusado al PP de desplegar un "ejercicio de deslealtad institucional contra los madrileños" y el "mayor sabotaje financiero" de su historia. Ha censurado los "regalos fiscales", los recursos extra si se hubiera adherido a la condonación de la deuda o la "renuncia de 2.555 millones de euros" del nuevo modelo de financiación.

"Si destináramos el dinero adicional que llegaría podrían construir 15 hospitales más, 250.000 plazas de educación infantil, 15.000 viviendas adicionales, atender sin esperar uno o dos años de dependencia, 30.000 plazas de residencias, 300 centros de día. A eso están renunciando", ha planteado Rubio, quien considera que el PP está "robando el futuro a la ciudadanía madrileña".

A continuación ha intervenido la diputada de Más Madrid Marta Lozano ha defendido que el Gobierno progresista se ha "remangado para actualizar" el sistema de financiación caducado desde 2014. Ha afirmado que el PP miente cuando afirman que el sistema de financiación servirá para "fragmentar la Agencia Tributaria", que Cataluña "saldrá del régimen común", que se "romperá la solidaridad entre regiones" cuando "mejora la solidaridad interterritorial".

"Y mienten definitivamente cuando dicen que el sistema premiará privilegios insolidarios. Miren, de todas las mentiras, esta es mi favorita. En Madrid, quien otorga privilegios insolidarios no es el Gobierno de España, señorías, son ustedes", ha lanzado para acusar a la Comunidad de "privilegiar a los que más tienen mientras asfixian al resto".