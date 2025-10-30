La Asamblea de Madrid tendrá un Presupuesto de 40,7 millones para 2026, un 4,47% más que en 2025

Archivo - Fachada de la Asamblea de Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Oct.

La Asamblea de Madrid recibirá un Presupuesto para 2026 de 40.728.400, lo que supone un 4,47% más que lo que recibió en 2025 con 38.985.500 euros, según se recoge en el Proyecto de Presupuestos para 2026 que ha registrado esta mañana en la Cámara regional la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert.

En concreto, los gastos de personal ascienden 27.326.200 euros --aumenta unos 1.510.000--, los gastos corrientes en bienes y servicios supondrán 7,9 millones --frente a los 7,7 de 2025--, las transferencias corrientes supondrán 4,85 millones --los mismos que este año--, las inversiones reales y operaciones no financieras subirán a 532.900 euros --49.900 más que en los anteriores-- y los activos financieros a 80.000.

Concretamente en el apartado de gasto de personal, se recoge que en retribuciones a diputados se invertirán 8,45 millones --un 6,4% más que este año-- y en funcionarios 12,28 millones --1,16 millones más, un 10% de aumento--.