La Asamblea de Madrid tendrá un Presupuesto de 44,6 millones para 2027, un 4,47% más que en 2026

Archivo - Fachada de la Asamblea de Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Madrid contará con un Presupuesto para 2027 de 44.578.600 euros, lo que supone un 9,45% más que los 40.728.400 euros previstos para 2026, con un incremento de 3.850.200 euros, según se recoge en el Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el próximo año aprobado el viernes por el Gobierno regional.

En concreto, los gastos de personal ascienden a 28.911.000 euros --1.584.800 euros más, un 5,8% de incremento--, los gastos corrientes en bienes y servicios supondrán 8,52 millones y las transferencias corrientes alcanzarán los 5,13 millones. Por su parte, las inversiones reales subirán a 1.938.900 euros --1.406.000 euros más que en 2026-- y los activos financieros se mantendrán en 80.000 euros.

Concretamente, en el apartado de gastos de personal, se recoge que a retribuciones de los diputados se destinarán 9,55 millones de euros --unos 1,1 millones más que en 2026, un 13% de aumento-- y a funcionarios, 12,57 millones --unos 292.500 euros más, un 2,38% de incremento--.