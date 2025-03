Asamblea no apoya una moratoria para nuevas universidades privadas pedida por la izquierda y PP defiende su calidad

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Madrid ha rechazado la moratoria pedida por la izquierda para la creación de nuevas universidades privadas y de centros extranjeros autorizados ante la que los 'populares' han defendido su calidad y la gestión que realiza la Comunidad también en los centros públicos.

En la proposición no de ley (PNL), presentada por PSOE y tumbada por los votos de PP y Vox, se pedía una moratoria para nuevas universidades privadas, revisar con controles de calidad las ya existentes, analizar si se cumplen los requisitos legales de las mismas y reforzar de forma significativa la financiación de las universidades públicas madrileñas.

Para defender la iniciativa ha intervenido el diputado socialista Horacio Díez, quien ha asegurado que el Ejecutivo regional lleva años "limitando el crecimiento de la universidad pública a casi 0" por lo que hay jóvenes que no podrán acceder al no poder pagarse una privada. "Su política educativa y universitaria no es de excelencia sino de exclusión", ha lanzado.

Ha afirmado que la universidad madrileña se está "convirtiendo en un mercado desrregulado", derivando en que los estudiantes estén "desprotegidos". Díez ha criticado que las privadas dupliquen ya a las públicas y las plazas de las primeras "siguen creciendo".

"En Madrid parece que todo vale. Cualquiera con dinero, con algo parecido a un centro de estudios, puede montar una universidad. Incluso sin saber lo que es una universidad. Sin importarle la investigación ni la ciencia. Van al negocio", ha afeado.

MÁS MADRID CARGA CONTRA LA INFRAFINANCIACIÓN

Por Más Madrid ha tomado la palabra Juan Varela-Portas, asegurando que una familia estándar solo podría pagar las matrículas anuales por encima de 20.000 euros en Odontología o Medicina en centros privados con un "enorme sacrificio económico" y "pagando como privilegio lo que es un derecho".

"Simple y llanamente porque no hay plazas suficientes en la universidad pública para cubrir toda la demanda", ha planteado el parlamentario, quien ha vinculado esta falta de plazas con el hecho de que la universidad pública "está infrafinanciada e infradotada".

PP DEFIENDE CALIDAD UNIVERSITARIA Y VOX ALERTA DE SU "DERIVA"

Por parte del PP, Sergio Brabezo ha cargado contra las "falsedades, falacias y ficciones" que se lanzan sobre las universidades a la vez que ha negado la "leyenda negra" de la izquierda sobre estos centros y ha destacado el sistema de becas y ayudas del Gobierno regional "pagando puntualmente a todas y cada una".

Además, ha defendido la calidad de las universidades privadas madrileñas, a la vez que ha criticado que se quieran "vulnerar" las competiciones de la Comunidad de Madrid, algo "absolutamente impropio". "Con su propuesta lo que generaría sería un oligopolio, protegiendo a empresas privadas que ya están dentro del sector sin que tengan que competir", ha censurado

Desde Vox, el diputado José Antonio Fúster ha criticado que la izquierda haya "asaltado las instituciones públicas", algo que muestra su "decadencia, fractura y corrupción" y quieren centrar este ataque en las universidades que son defensoras de "la libertad de pensamiento y de expresión".

"Lo que a nosotros más nos duele es esa deriva de las universidades públicas hacia la pérdida de su influencia en la sociedad, desde el momento en el que trabajan en beneficio de un fin político y no de las auténticas necesidades de la nación española. Y ahora cuando esta decadencia es visible, cuando su plan de asalto se ha consumado y han desprestigiado a todo el sector público e institucional, ahora van ustedes a por las universidades privadas", ha criticado.