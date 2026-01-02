ASEM112 pide a los ayuntamientos reforzar la prevención y hacer acopio de sal ante las próximas posibles nevadas

Archivo - (I-D) Trabajadores de Protección Civil, técnicos sanitarios, bomberos y agentes forestales, en la Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid (ASEM 112), a 23 de diciembre de 2022, en Pozuelo de Alarcón. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) ha remitido un comunicado a los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid en el que les insta a reforzar las medidas preventivas ante la llegada de la época de peligro alto por inclemencias invernales, tal y como recoge el Plan Especial de Protección Civil vigente.

En el escrito, dirigido a las alcaldías de la región, la ASEM112 recuerda que corresponde a los consistorios publicar bandos informativos en los que se detallen las medidas de protección que debe adoptar la población durante el invierno, así como adquirir y almacenar sal para su uso dentro del ámbito municipal.

La Agencia, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, aconseja a los municipios recomienda a su Plan de Actuación Municipal ante emergencias por inclemencias invernales, y aconseja a aquellos que no lo tenga redactar uno con el objetivo de mejorar la respuesta ante nevadas, heladas o bajas temperaturas.

ASEM112 propone incluir en los bandos una serie de recomendaciones generales a la población, entre ellas, prepararse ante posibles situaciones de emergencia con ropa y calzado adecuados, alimentos, medicación habitual y combustible para al menos una semana, así como seguir la información meteorológica a través de emisoras de radio y televisión.

Asimismo, también aconseja revisar tejados, bajantes, puertas y ventanas, proteger las instalaciones de calefacción y extremar la precaución en el uso de estufas eléctricas, de gas o de carbón para evitar incendios o intoxicaciones. Además, recomienda disponer en los hogares de linternas, pilas, velas, botiquín y una reserva básica de alimentos.

ASEM112 incide igualmente en la necesidad de prestar especial atención a personas mayores o con enfermedades crónicas, evitar desplazamientos innecesarios, proteger las tuberías frente a heladas y limitar las excursiones al monte y la práctica de deportes al aire libre durante episodios de frío extremo.

Por último, la Agencia subraya la importancia de mantenerse informado a través de los canales oficiales, especialmente en zonas rurales o apartadas de los núcleos urbanos, así como tener el teléfono móvil siempre con batería.

En casos de emergencia, se debe llamar al teléfono 112 o hacer uso de la aplicación móvil My112, que permitirá localizar de manera inmediata a quienes la usen.