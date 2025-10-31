Una asociación critica a Teatros del Canal por tener en cartel "propaganda proisraelí" con la obra 'Todos los pájaros'

Archivo - Una escena de 'Todos los pájaros' - TEATROS DEL CANAL - Archivo

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Hispano-Palestina Jerusalén (AHPJ) ha criticado a Teatros del Canal por tener en cartel la obra 'Todos los pájaros', escrita por Wajdi Mouawad y dirigida por Mario Gas, la cual considera "propaganda proisraelí bajo apariencia de discurso humanista".

"Resulta especialmente preocupante que, en el contexto actual de genocidio contra el pueblo palestino, los Teatros del Canal, dependientes de la Comunidad de Madrid, programen un texto que contribuye a blanquear la imagen de Israel y a debilitar la solidaridad ciudadana con Palestina, una causa ampliamente respaldada por la sociedad española", ha expresado la entidad en un comunicado.

En este sentido, ha recordado que el montaje, "presentado en otras ocasiones con el apoyo de la embajada de Israel y representada en Tel Aviv", transmite de "forma constante" una visión "parcial y sesgada" del conflicto palestino-israelí.

En concreto, ha mostrado su rechazo a la expresión "terrorismo palestino", mientras que, según ha señalado, "no existe mención alguna al terrorismo del Estado israelí, a la ocupación, al expolio ni a las violaciones sistemáticas de derechos humanos cometidas contra el pueblo palestino". Del mismo modo, ha censurado al autor por establecer una "falsa equivalencia entre la víctima y el verdugo", "diluyendo las responsabilidades históricas y políticas del Estado de Israel".

"Además, el personaje de David, padre del protagonista, lanza insultos racistas contra los árabes sin que haya ningún tipo de contrapeso crítico, reforzando así estereotipos falsos que contribuyen a la difusión de la narrativa sionista", han subrayado.

La AHPJ ha destacado que esta obra "fue boicoteada" en el Líbano "por asociaciones culturales contrarias a la normalización con el régimen israelí", lo que para la asociación demuestra "el rechazo que suscita" el montaje "entre amplios sectores del mundo árabe y de la solidaridad internacional".

"La inclusión de un gesto simbólico final --una kufiyya y una frase de apoyo a Palestina-- no altera el mensaje esencial de la obra, que presenta al pueblo palestino como culpable y al Estado de Israel como víctima", han reiterado.

Por todo ello, han instado a la dirección de los Teatros del Canal que "reconsidere" la programación de 'Todos los pájaros' y que "garantice una gestión cultural libre de propaganda política y respetuosa con los derechos humanos".

Finalmente, han invitado a público, artistas y entidades culturales madrileñas a "reflexionar críticamente" sobre los "intentos de normalización del sionismo mediante el arte", y a "mantener su compromiso" con la "justicia y la libertad" del pueblo palestino.