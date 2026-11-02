Atropello mortal a un ciclista de 58 años en Torres de la Alameda

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MADRID 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista de 58 años ha fallecido este lunes en Torres de la Alameda tras haber sido arrollado por un coche en el kilómetro 26 de la M-224.

Según han trasladado desde Emergencias 112 Comunidad de Madrid, la llamada la recibieron alrededor de las 13 horas. A la zona se desplazaron agentes de Guardia Civil --que se han hecho cargo de la investigación-- así como un helicóptero del Summa 112.

El personal sanitario encontró al hombre de 58 años ya en parada cardiorrespiratoria. Tras tratar de reanimarlo durante media hora realizándole una RCP han tenido que confirmar el fallecimiento.