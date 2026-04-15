La Audiencia de Madrid ordena la busca y captura de uno de los acusados del juicio del 'pique' de la M-30

Juicio contra dos conductores por el homicidio de un hombre en una carrera mortal en la M30 - EUROPA PRESS

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Madrid ha dictado una orden de busca y captura de uno de los dos conductores juzgados por el 'pique' mortal ocurrido en la M-30 el 25 de julio de 2021 y que costó la vista de un médico que regresaba esa mañana de trabajar en el Hospital Fundación Jiménez Díaz.

Las declaraciones de los procesados estaban previstas para este miércoles, pero uno de ellos no se ha presentado a la vista ante la sorpresa de su abogada. Ambos se enfrentan a una petición fiscal de quince años de prisión por un delito de homicidio y conducción temeraria.

Tras no presentarse, la Sala ha aplazado durante dos horas la sesión a la espera de que la Guardia Civil le localizara en Loeches. Sin embargo, los agentes no han logrado encontrar al acusado ni en su domicilio ni en los alrededores del municipio madrileño.

Por ello, la presidenta de la Sección 30 ha informado a las partes y al jurado de que lanzaría una orden para que se le busque y se le detenta.

En el caso de que no aparezca, el jurado popular que enjuicia los hechos tendrá que disolverse conforme a lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Se ha señalado el próximo lunes para decidir sobre este extremo.

En cualquier caso, la magistrada ha mantenido la sesión de mañana por si el acusado aparece. En sus alegaciones, el fiscal se ha opuesto a que se celebre el juicio sin uno de ellos.

Una de las principales pruebas en el juicio son las cámaras de seguridad de la M-30, que registraron velocidades de hasta 176 km/h en una zona limitada a 70 km/h.

Sin embargo, las defensas ponen en duda la validez de estas mediciones al señalar que los cálculos se realizaron a partir de imágenes de las cámaras de la M-30 y no mediante radares homologados.