La Audiencia de Madrid respalda que las causas de residencias se instruyan por separado

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) - La Audiencia Provincial de Madrid ha respaldado que las causas judiciales que investigan la posible discriminación en la aplicación de los protocolos de derivación hospitalaria de mayores en residencias durante la pandemia deben instruirse por separado al considerar que el núcleo de la investigación exige un examen individualizado de cada caso.

Así consta en un auto, al que tuvo acceso Europa Press, en el que la Sala acuerda no aceptar la inhibición propuesta por cuatro juzgados de Instrucción de Madrid, Valdemoro y Leganés.

En septiembre de 2025, la jueza Isabel Durante, al frente del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, ya rechazó la acumulación de varias denuncias por la aplicación de dichos Protocolos durante la pandemia. Esta resolución está recurrida ante la Audiencia Provincial de Madrid.

Ahora, los magistrados reconocen que todos los procedimientos cuya acumulación se pretendía comparten un origen común como es la existencia y aplicación de los protocolos de no derivación hospitalaria y el funcionamiento -o la falta de él- del plan de choque aprobado por la Comunidad de Madrid, especialmente en lo relativo a la medicalización de las residencias.

Sin embargo, subrayan que ese marco general no basta por sí solo para determinar la posible existencia de responsabilidad penal. Para valorar la eventual comisión del delito correspondiente, resulta "imprescindible" comprobar si cada residente recibió -o no- la atención sanitaria adecuada en función de su situación concreta.

Según la resolución, la investigación debe centrarse en circunstancias específicas de cada afectado, como su edad, patologías, diagnósticos y necesidades asistenciales reales en el momento de los hechos.

Este análisis individual es el que permitirá determinar si hubo o no discriminación por denegación de asistencia sanitaria y si las decisiones adoptadas en cada situación fueron justificadas o injustificadas.

El tribunal recalca además que se trata de "un delito de mera actividad", por lo que la investigación no se limita a casos con resultado de fallecimiento, sino que alcanza a cualquier posible denegación de atención sanitaria.

MOTIVO CLAVE PARA RECHAZAR LA ACUMULACIÓN

Precisamente esa necesidad de reconstruir el contexto clínico y asistencial de cada residente es, para la Audiencia, la razón fundamental por la que no procede unificar las causas. Cada procedimiento debe centrarse en hechos concretos y diferenciados, vinculados a situaciones personales distintas, aunque se enmarquen en decisiones administrativas comunes.

Por ello, el órgano judicial concluye que la instrucción separada de los procedimientos es la vía adecuada y rechaza la acumulación solicitada, consolidando así el criterio de investigaciones paralelas sobre la gestión sanitaria en las residencias durante la pandemia.