Un auditorio para 21.000 personas o un campus univesitario darán vida al malogrado Centro Acuático

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

Un auditorio cubierto para 21.000 personas promovido por Live Nation dedicado a espectáculos musicales y culturales concebido como el corazón del complejo, un campus universitario de la Alfonso X el Sabio para más de 2.300 estudiantes, un espacio deportivo de la cadena GoFit con piscina al aire libre y capacidad para 9.000 usuarios darán vida en sus 65.000 metros cuadrados junto al estadio Metropolitano Riyad Air Metropolitano al malogrado Centro Acuático, una de las columnas vertebrales de las intentonas olímpicas de Madrid y a la que la crisis de 2008 pasó por encima.

"La ciudad cuenta con el mayor complejo deportivo, cultural, universitario y de ocio de cualquier ciudad del mundo", ha descrito el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, sobre este proyecto nacido sobre la idea del difunto Centro Acuático, "al que urgía dar solución". "Ahora será una seña de identidad de Madrid", ha remarcado.

El proyecto es concesionado para los próximos 75 años en la explotación de la parcela a Barsento S.L.U., que financiará y ejecutará la construcción. El presupuesto de construcción se estima en más de 360 millones de euros.

Las obras arrancarán "próximamente, con un horizonte de ejecución que se extenderá previsiblemente hasta finales de 2030", ha informado el Ayuntamiento. La puesta en uso de esta parcela, con una edificabilidad de 90.000 metros cuadrados, se unirá a la futura Ciudad del Deporte que está construyendo el Atlético de Madrid.

Acompañado por la delegada de Obras, Paloma García Romero, Almeida ha presentado la transformación del antiguo Centro Acuático, dividido en tres grandes áreas. El corazón será ese gran auditorio cubierto, un recinto "de primer nivel que reforzará a Madrid como centro global de la música en vivo".

El segundo equipamiento será el campus docente para más de 2.300 estudiantes, con oferta de educación superior y formación profesional. Los programas incluirán gestión de la salud y deporte, así como cursos orientados a la tecnología de la industria musical y del entretenimiento. El complejo se completará con un centro deportivo con piscinas interiores y exteriores.

"HEMOS ACERTADO"

El consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Martín, ha destacado los quince años que han pasado "dando vueltas por el mundo, intentando buscar alternativas a todo este esqueleto que se quedaba en el centro del corazón" y que se convertirá ahora "en el mejor y mayor centro de ocio, entretenimiento y deporte de esta ciudad".

"Hemos acertado no solamente porque hemos buscado actividades complementarias con lo que es nuestra Ciudad de Deporte y nuestro club, sino porque yo creo que va a dar valor al distrito de San Blas-Caillejas", ha remarcado, tras poner en valor este "ejemplo de tenacidad.

Acompañado por la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, Almeida ha presentado la transformación del antiguo Centro Acuático, que articulará su actividad en torno a tres grandes áreas. La primera será la dedicada al auditorio cubierto, el corazón del complejo

Almeida ha agradecido la colaboración de tres grandes inversores que harán realidad este proyecto queriendo dedicar unas palabras especiales "de homenaje y reconocimiento" a Gil Martín, la persona que ha hecho que esta idea se vaya a convertir en realidad, como ha afirmado.

"La grandeza se puede medir en parámetros deportivos o económicos pero la verdadera grandeza reside no sólo en ganar, y hemos ganado mucho, sino sobre todo en cómo nos levantamos después de caer. Yo me siento muy profundamente orgulloso de cómo la afición y cómo el equipo se va a levantar el miércoles que viene y vamos a dar una salida a nuestro camino", ha dedicado el 'colchonero' Almeida ante la semifinal de la Champions League.

"Y Madrid no sería el gran hub musical que es en estos momentos si no fuera precisamente porque Life Nation ha decidido dar un paso adelante y asumir un compromiso con la ciudad de Madrid. Tenemos el ejemplo de lo que va a pasar con Shakira en esta ciudad", ha pasado a destacar, para indicar que ahora Madris se abre a "posibilidades infinitas en el ámbito del espectáculo", además de convertirse en "en una gran residencia para artistas".

En cuanto a la Alfonso X el Sabio, Almeida ha recordado que fue "la primera universidad exclusivamente privada", allá por los 90, y que hoy en día es "una referencia indiscutible a través de sus diversos campus y siendo una de las claves para el desarrollo de Madrid". Por otro lado, con GoFit el proyecto permitirá que "todos los vecinos de este distrito puedan tener acceso a las mejores instalaciones deportivas".

CANON AL AYUNTAMIENTO DE 141 MILLONES

El Ayuntamiento admitió a trámite la iniciativa presentada por Barsento S.L.U. en enero de 2025 para la explotación de la parcela como concesión de dominio público dictaminando que se ajustaba a normativa y respondía al interés general.

Sin una alegación en el periodo de información pública, Obras elaboró los pliegos, paso previo a la licitación en libre concurrencia, proceso que ha desembocado en la adjudicación de la concesión por 75 años a Barsento con el ingreso de un canon al Ayuntamiento de más de 141 millones para este periodo.

El concesionario está obligado a poner en marcha programas deportivos para la infancia, juventud y mayores, así como becas y otros sistemas de apoyo que favorezcan el acceso a estudiantes en situación de vulnerabilidad a la oferta formativa que se desarrolle en el campus.