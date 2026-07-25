Autobuses del CRTM ayudan a trasladar a cerca de 8.000 personas desde que comenzó la emergencia por fuego

Helicóptero de Emergencias de la Comunidad de Madrid en el Puesto de Mando Avanzado de la zona afectada por los incendios forestales de la sierra oeste - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Autobuses del Consorcio Regional de Transportes (CRTM) han ayudado a trasladar a cerca de 8.000 personas desde que comenzó la emergencia por el incendio que arrasa la sierra oeste madrileña, ha informado la Comunidad en un

El Gobierno regional mantiene activado el dispositivo especial de transporte para colaborar con los servicios de emergencia en las evacuaciones derivadas de los incendios forestales.

El dispositivo desplegado esta mañana incluye dos autobuses con destino a Sevilla la Nueva ante la evacuación de Las Rozas de Puerto Real y tres con destino a Móstoles y otros tantos a Vicálvaro por la evacuación de Cadalso de los Vidrios.

La salida de la Urbanización Entrepinos, en Cadalso, ha sido posible con un autobús con destino a Alcorcón y otro a Madrid. La evacuación de Cenicientos ha supuesto cinco autobuses con destino Majadahonda y dos dirigidos a Humanes.

La Comunidad de Madrid continuará adaptando el dispositivo de transporte público en función de la evolución de la emergencia y de las necesidades de evacuación que determinen los servicios de intervención sobre el terreno.