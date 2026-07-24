Los autobuses interurbanos colaboran en la evacuación de vecinos afectados por los tres incendios forestales

Archivo - Autobús interurbano de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT), a 26 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha activado autobuses interurbanos del Consorcio Regional de Transportes (CRTM) para colaborar con los servicios de emergencia en las labores de evacuación y traslado de los vecinos de los municipios afectados por los incendios forestales que permanecen activos en la región.

La Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras mantiene estos vehículos a disposición del operativo de emergencias para que puedan intervenir de manera inmediata y trasladar a las personas evacuadas hasta los puntos que determinen los responsables del dispositivo. Se hará en función de la evolución de los incendios y de las necesidades que puedan producirse, han informado desde el Gobierno regional.

En estos momentos, en Villamanta permanecen movilizados cuatro autobuses interurbanos, preparados para intervenir de forma inmediata si fuera necesario reforzar las evacuaciones o atender nuevas necesidades de transporte.

En Navas del Rey, la Comunidad de Madrid mantiene otros tres autobuses movilizados y a disposición de los servicios de emergencia para realizar posibles traslados. Además, durante la jornada de mañana, la línea 551 limitará temporalmente su recorrido y establecerá su cabecera en Navas del Rey.

En Pelayos de la Presa, dos autobuses interurbanos se encuentran ya operativos y están realizando el traslado de los vecinos evacuados hasta Chapinería, de acuerdo con las indicaciones de los responsables del operativo de emergencia.

En Cenicientos, Villa del Prado y otros municipios afectados, y como consecuencia de la situación provocada por los incendios y por motivos de seguridad, este viernes quedará suspendido temporalmente el servicio de las líneas interurbanas 541, 545, 546, 547 y 548. Estas modificaciones se mantendrán condicionadas a la evolución de los incendios y a las indicaciones de los servicios de emergencia.

La Comunidad de Madrid mantiene un seguimiento y continuará adaptando el dispositivo de transporte público a las necesidades del operativo, en coordinación con los servicios de emergencia.