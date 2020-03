Autónomos madrileños exigen al Gobierno central medidas para hipotecas de locales comerciales

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Madrileña de Trabajadores Autónomos (Amtas-Upta) ha exigido este lunes al Gobierno central más medidas económicas enfocadas a reestructurar las hipotecas de locales comerciales y préstamos de tesorería destinadas, con el objetivo de aplacar los efectos que pueda tener la crisis sanitaria del coronavirus y el cese de actividad provocado por la declaración de estado de alarma decretada el 14 de marzo.

Según ha explicado la organización en un comunicado, un autónomo, de media hace frente mensualmente al pago de entre 500 y 1.000 euros, por eso es "vital la reestructuración" de este tipo de deuda para poder "afrontar el futuro con ciertas garantías".

Así, ha apuntado que su colectivo "no necesita" un nuevo préstamos para "pagar los ya concedidos" y entiende que no pueden contraer "más obligaciones" que aumenten su nivel de endeudamiento. En ese sentido, ha afirmado que la propuesta no tendría "consecuencias negativas" en el sistema bancario porque "no se trata de eximir el pago".

"Necesitamos ofrecer alternativas factibles a los trabajadores autónomos, por ello, UPTA ha enviado esta misma mañana la petición de dicha medida al Ministerio de Economía del Gobierno de España", ha concluido la asociación.