Avalmadrid y Miraltabank activan una línea de financiación de 10 millones para pymes y autónomos

Avalmadrid y Miraltabank - AVALMADRID

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Avalmadrid, Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunidad de Madrid, y Miralta Finance Bank (Miraltabank) han firmado un convenio de colaboración por el que se pone en marcha una línea especial de financiación dotada con 10 millones de euros dirigida a pymes y autónomos.

El objetivo del acuerdo, con una vigencia inicial de un año prorrogable por periodos sucesivos, es facilitar el acceso al crédito "en condiciones competitivas y acompañar al crecimiento empresarial tanto a nivel local como internacional", activando una línea de crédito con un riesgo máximo conjunto de 10 millones de euros.

Las operaciones aprobadas contarán con un aval solidario de Avalmadrid que podrá alcanzar hasta el 100% del importe financiado, han indicado en un comunicado conjunto.

La línea contempla financiación para inversión a medio y largo plazo, préstamos de tesorería, cuentas de crédito, leasing mobiliario e inmobiliario, descuento comercial, factoring, confirming y avales comerciales tanto nacionales como internacionales.

Asimismo, incluye soluciones específicas para negocio exterior, como anticipos y prefinanciaciones de exportación, financiación de importaciones o crédito multidivisa.

Todas las operaciones se canalizarán a través de un circuito específico de tramitación ágil y seguimiento periódico del riesgo y se permitirá así mejorar las condiciones de acceso a la financiación para empresas que necesiten acometer inversiones, reforzar su liquidez o impulsar nuevos proyectos de crecimiento.

El convenio tendrá aplicación preferente en la Comunidad de Madrid, aunque podrá extenderse a operaciones en el conjunto del territorio nacional.

"Este acuerdo refuerza nuestra misión de facilitar financiación en mejores condiciones a pymes y autónomos madrileños. La colaboración con Miraltabank amplía nuestra capacidad de respuesta y nos permite acompañar a más empresas en sus proyectos de inversión, crecimiento e internacionalización", ha destacado el director general de Avalmadrid, Alonso Felipe.

Por su parte, Gustavo Caballero, responsable de Financiación y Mercado de Capitales de Miraltabank, ha subrayado que se trata de una colaboración "fundamental" para establecer "unos productos de calidad que faciliten una financiación adecuada" a las necesidades de autónomos y pymes, "un segmento fundamental de la economía madrileña como agentes creadores de riqueza y puestos de trabajo".

"Por ello, prestamos nuestro apoyo para dicha financiación en condiciones efectivas a la hora de agilizar la tramitación de las peticiones y el acceso al crédito con la calidad necesaria en todo el proceso", ha apuntado el responsable del banco de inversión y gestión de activos.

Con este convenio, ambas partes han subrayado que "consolidan una alianza estratégica orientada a acercar la financiación a quienes generan actividad y empleo, reforzando su compromiso con los emprendedores y con el desarrollo sostenible del tejido empresarial madrileño".