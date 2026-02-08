Aviso amarillo por nieve en la Sierra para la madrugada del lunes con hasta cinco centímetros de acumulación

Dos niños juegan en la nieve, a 28 de enero de 2026, en Madrid (España). - Mateo Lanzuela - Europa Press

MADRID 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado un aviso de nivel amarillo por nieve para la madrugada de este lunes en las zonas de la Sierra madrileña con previsión de hasta cinco centímetros de acumulación.

En concreto, el aviso estará activo desde la medianoche hasta las 6 horas y se prevé que las acumulaciones de nieve se den en las zonas de entre 1.200 a 1.400 metros. Se pide a los conductores extremar la precaución.

La previsión de la Aemet en la Comunidad de Madrid para este lunes apunta a probables rachas de viento muy fuertes en zonas altas de la Sierra y nevadas durante la madrugada.