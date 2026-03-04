El aviso amarillo por tormentas en área metropolitana y en la Sierra puede ir acompañado de granizo

Archivo - Una pareja camina hacia la Estación de San Yago, en la sierra norte de Madrid, a 19 de enero de 2024, en Madrid (España). - Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha actualizado su alerta de aviso amarillo por tormentas en el área metropolitana y del Henares y en la zona de la Sierra al poder ir acompañado de granizo.

En concreto, el aviso estará activo entre las 14.00 y las 22.00 horas ante la previsión de precipitaciones acumuladas en una hora que pueden llegar a los 15 litros por metro cuadrado.

En concreto, la Aemet no descarta este miércoles posibles nieblas matinales y vespertinas dispersas en la Sierra. La cota de nieve se situará por encima de los 2.000 metros y las temperaturas irán en aumento, más acusado en las mínimas. Los vientos soplaran flojos de componente este y nordeste.

Los termómetros oscilarán entre los 10ºC y los 18ºC en Madrid; los 7ºC y 20ºC en Alcalá de Henares; los 7ºC y los 20ºC en Aranjuez; los 7ºC y los 17ºC en Collado Villalba; los 9ºC y los 19ºC en Getafe y los 9ºC y los 19ºC en Navalcarnero.