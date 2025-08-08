El aviso naranja por calor continúa activo este sábado en toda la región con temperaturas que alcanzarán los 40ºC

Archivo - Una mujer con los pies metidos en una fuente durante una segunda ola de calor, a 23 de julio de 2024, en Madrid (España). - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantendrá activado este sábado el aviso naranja por calor en todo el territorio de la Comunidad de Madrid por temperaturas que alcanzarán los 40ºC en pleno episodio de ola de calor.

En concreto, el aviso estará activo desde las 13.00 hasta las 21.00 horas en toda la región, con termómetros que marcarán máximas de 37ºC en la Sierra de Madrid y de 39ºC en el área metropolitana y del Henares, así como en las comarcas Sur, Vegas y Oeste.

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunidad de Madrid para este sábado apunta a cielos prácticamente despejados, con aumento de la nubosidad de evolución a partir de mediodía y sin descartar algún chubasco disperso o alguna tormenta ocasional en la Sierra Norte. Por su parte, el viento soplará flojo y en dirección variable.

Los termómetros oscilarán entre los 24ºC y los 38ºC en Madrid; los 20ºC y 40ºC en Alcalá de Henares; los 22ºC y los 40ºC en Aranjuez; 22ºC y los 38ºC en Collado Villalba; los 23ºC y los 39ºC en Getafe y 23ºC y los 39ºC en Navalcarnero.

UN TOTAL DE 34 PROVINCIAS EN AVISO

Un total de 34 provincias estarán con avisos este sábado por altas temperaturas, tormenta y lluvias, con Gran Canaria en riesgo rojo (extremo) y 17 provincias en riesgo naranja (importante). Las temperaturas máximas serán de 40ºC, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

La isla de Gran Canaria estará en riesgo rojo por altas temperaturas, con máximas de 40ºC. Asimismo, las provincias que estarán en nivel naranja por calor son Córdoba, Jaén, Huesca, Zaragoza, Ávila, Valladolid, Zamora, Ciudad Real, Toledo, Lleida, Badajoz, Cáceres, Ourense, Pontevedra, Madrid, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife. Las temperaturas máximas de 40ºC se darán en Badajoz, Cáceres, Córdoba y Jaén.

El resto de avisos por altas temperaturas para este sábado se darán en La Rioja, Álava, Navarra, Lugo, Tarragona, Albacete, Cuenca, Guadalajara, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Teruel, Granada y Sevilla.

Por su parte, las provincias con avisos por tormentas son Huesca, Cuenca y Lleida. Asimismo, Lleida y Huesca también tienen avisos activos para este sábado por precipitaciones.

La AEMET prevé para este sábado que se mantenga un tiempo anticiclónico en la mayor parte del país, con cielos poco nubosos o despejados, intervalos de nubes altas en el este peninsular y Baleares y nubosidad baja matinal en áreas del noroeste, Estrecho y Melilla y se esperan probables brumas y bancos de niebla matinales.

Por la tarde se desarrollará abundante nubosidad de evolución en el interior peninsular, excepto en el tercio suroeste, que dejará tormentas y chubascos en el Pirineo, sistema Ibérico y zonas aledañas, con probabilidad de ser localmente fuertes e ir acompañadas de rachas muy fuertes de viento.

Por otra parte, en menor medida las tormentas también podrían afectar a otros entornos de montaña del norte y este peninsular. También se prevé calima en Canarias.

En cuanto a las temperaturas máximas, descenderán en el Cantábrico, alto Ebro y norte de Galicia y de Baleares, con ascensos en el oeste de Andalucía, de Extremadura y de Galicia, así como en Canarias, donde se esperan notables en las islas más orientales. Se esperan Pocos cambios en el resto.

Las temperaturas se mantendrán por encima de 35ºC en la mayor parte de la Península y de Canarias, así como en puntos de Baleares y se alcanzarán los 40ºC en valles de la mitad sur de la vertiente atlántica, ren zonas de las islas Canarias orientales y también en puntos del Ebro, sur de Galicia o meseta Norte.

Con respecto a las temperaturas mínimas, la AEMET prevé un ascenso de ligero a moderado en la mitad norte peninsular, con pocos cambios en el resto. Se mantendrán por encima de 20ºC en la mayor parte del país, excepto en el extremo norte peninsular y montañas y pueden superarse localmente los 25ºC en el Mediterráneo, depresiones del suroeste y en especial en Canarias.

Por último, soplará moderado el alisio en Canarias, el levante en el Estrecho y los vientos del nordeste en los litorales del sureste y noroeste peninsular, con probables intervalos de fuerte en los de Galicia. En cuanto al resto, se esperan vientos flojos, con predominio de la componente este en Baleares y mitad oriental peninsular, la norte en el centro norte y noroeste y la sur en el resto.