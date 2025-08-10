El aviso naranja por calor se mantiene este lunes en toda la región con temperaturas que alcanzarán los 40ºC

PAMPLONA, 10 (EUROPA PRESS)
Continúan las labores de extinción del incendio declarado la noche del sábado en Carcastillo, en el que están colaborando efectivos del Gobierno de Navarra, del Gobierno vasco y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).
Se ha retirado del dispositivo un hidroavión del Miteco, que va a ser suplido por dos aviones de carga en tierra y un avión anfibio también del ministerio. Asimismo, el Gobierno vasco colabora aportando al despliegue su helicóptero de extinción.
El dispositivo estaba conformado por bomberos de Tafalla, Sangüesa, Tudela, Peralta, Cordovilla y Estella con el apoyo de la Brigada Helitransportada de Incendios Forestales (BHIF), 4 helicópteros, guardas forestales de Medio Ambiente y agentes de Policía Foral.
También se habían movilizado 4 helicópteros, 3 tres aviones de extinción (1 hidroavión y dos aviones de carga en tierra) y 1 avión coordinador. El Miteco ha movilizado también a la Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) de Daroca, con dos helicópteros y 12 bomberos.
A las 00.00 horas del domingo había sido activado el nivel 1 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por incendios forestales de la Comunidad Foral de Navarra (INFONA), si bien se ha pasado a la situación operativa 2 "ante la necesidad de solicitar medios extraordinarios".
El aviso fue recibido a las 21.42 horas de ayer sábado. En aquel momento fueron movilizados bomberos de Tafalla, Sangüesa, Tudela, Peralta, Cordovilla y Estella, la Brigada Helitransportada de Incendios Forestales (BHIF), 2 helicópteros, guardas forestales de Medio Ambiente, la Unidad de telecomunicaciones Tetra, bulldozer de Medio Ambiente y agentes de Policía Foral.
A las 8 horas de este domingo se han incorporado los medios aéreos del Gobierno de Navarra y ha sido movilizado el bulldozer de Medio Ambiente.