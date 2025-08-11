El aviso naranja por calor se mantiene este martes salvo en la Sierra, donde se rebaja el nivel a amarillo

Archivo - Una persona paseando, a 30 de julio de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantendrá activado un día más el aviso naranja por calor en todo el territorio de la Comunidad de Madrid por temperaturas que alcanzarán este martes los 40ºC salvo en la Sierra, donde se quedarán en el nivel amarillo con valores de 36ºC.

Así, el episodio de ola de calor continúa, aunque dará pequeño un respiro térmico para este miércoles en toda España. Con todo, la Aemet prevé que las máximas volverán a subir el jueves.

En Madrid, los avisos de este martes estarán activos desde las 13.00 hasta las 21.00 horas en toda la región, con termómetros que marcarán máximas de 36ºC en la Sierra de Madrid y de 39ºC en el área metropolitana y del Henares, así como en las comarcas Sur, Vegas y Oeste.

A nivel nacional, un total de 46 provincias estarán en aviso este martes por altas temperaturas, lluvias y tormentas, según la predicción de la Aemet, que ha activado el nivel rojo (extremo) en Sevilla por el calor, ya que los termómetros alcanzarán los 44ºC.

Además, otras 23 provincias estarán en nivel naranja (importante) por altas temperaturas: La Rioja (Ribera del Ebro de La Rioja), Álava, Guipúzcoa y Vizcaya (País Vasco), Navarra (Pirineo Navarro, Centro de Navarra y Ribera del Ebro de Navarra), Madrid (Metropolitana y Henares y Sur, Vegas y Oeste), Ourense (Galicia), Badajoz y Cáceres (Extremadura), Lérida (Cataluña), Ciudad Real y Toledo (Castilla-La Mancha), Ávila y Burgos (Castilla y León), Cantabria (Cantabria del Ebro), Huesca y Zaragoza (Aragón), Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva y Jaén (Andalucía) y Gran Canaria (Islas Canarias).

El resto de avisos por altas temperaturas se esperan en Alicante y Valencia (Comunidad Valenciana), La Rioja (Ibérica Riojana), Murcia (Altiplano de Murcia y Vega del Segura), Madrid (Sierra de Madrid), Lugo y Pontevedra (Galicia), Gerona y Tarragona (Cataluña), Albacete, Cuenca y Guadalajara (Castilla-La Mancha), Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora (Castilla y León), Cantabria (Liébana), Mallorca (Islas Baleares), Principado de Asturias (Suroccidental asturiana), Teruel (Aragón), Málaga (Andalucía) y Lanzarote, Fuerteventura, La Palma y Tenerife (Islas Canarias).

Por otra parte, se prevén tormentas en La Rioja (Ibérica Riojana), Barcelona, Girona y Lérida (Cataluña), Albacete y Cuenca (Castilla-La Mancha), Huesca, Teruel y Zaragoza (Aragón) así como en Burgos y Soria (Castilla y León). Asimismo, se esperan precipitaciones en Lérida y en Huesca.

La Aemet prevé que este martes el día comience con estabilidad generalizada en el país, con cielos poco nubosos, salvo nubes bajas en Galicia y el Cantábrico.

No obstante, durante la tarde se espera un aumento de la inestabilidad, con abundante nubosidad de evolución y chubascos acompañados de tormentas, salvo en el sudoeste y oeste de Galicia. Se prevé que sean localmente fuertes con granizo y rachas muy fuertes en el Sistema Ibérico y Pirineos, sin descartar el resto del tercio oriental y otras montañas de la mitad norte. Asimismo, estará nuboso en el norte de las islas Canarias.

Se esperan probables brumas y bancos de niebla matinales en el Cantábrico que podrían ser más persistentes en litorales de Galicia. Además, la calima disminuirá en Canarias y aumentará en la mitad noroeste peninsular.

En cuanto a las temperaturas máximas, descenderán en Canarias, fachada oriental y en el norte peninsular, excepto en el Cantábrico oriental y el oeste de Galicia, donde se prevén aumentos. Habrá pocos cambios en el resto.

De esta forma, se superarán los 34ºC en la mayor parte de la Península y de Canarias, así como en zonas de Baleares y se alcanzarán los 40ºC en amplias zonas de la mitad sur de la vertiente atlántica y es probable que también en las depresiones del noreste.

Respecto a las temperaturas mínimas, descenderán en Canarias y la mitad norte peninsular, con aumentos en la mitad sur y sin cambios en Baleares. No bajarán de 20ºC en la mayor parte del país, excepto en el norte peninsular y montañas y es probable que se superen los 25ºC en el Mediterráneo, Canarias, vertiente atlántica sur y en las depresiones del nordeste.

Por último, soplará norte en Canarias y levante en el Estrecho, ambos moderados con probables intervalos de fuerte. También se espera moderado el viento del norte en litorales atlánticos gallegos e intervalos de moderado del este en Alborán. En el resto, habrá viento flojo en general. Predominarán sur y este en Baleares y vertiente mediterránea, oeste y sur en la atlántica, y norte en la cantábrica.