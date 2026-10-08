Ayuntamiento, "abierto a todas las medidas", remitirá informes al delegado sobre "cuantiosos" daños patrimonales en Sol

Acampada por la vivienda, en la Puerta del Sol, a 8 de octubre de 2026, en Madrid (España). La acampada en Sol desborda la plaza y los acampados mantienen sus reivindicaciones contra los desahucios y los alquileres "desorbitados". El Boletín Oficial del E - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz municipal, vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha adelantado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que remitirán en los próximos días más informes al delegado del Gobierno, Francisco Martín, sobre la situación de salubridad y posibles evacuaciones en la acampada de Sol, además de los "cuantiosos" daños patrimoniales en la plaza, para añadir que el Consistorio se muestra "abierto a todas las medidas" que lleven al desalojo de la plaza.

Sanz se ha pronunciado así después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) haya rechazado la medida cautelar solicitada por la Comunidad de Madrid para que se ordene la disolución de la acampada instalada en la Puerta del Sol al considerar que no ha quedado acreditada la existencia de una inactividad administrativa de la Delegación del Gobierno en Madrid

"Lo que se ha rechazado por parte de los tribunales en este caso son las cautelares y, en todo caso, el procedimiento, el fondo de la cuestión no está resuelto", ha replicado la vicealcaldesa. El Ayuntamiento ya remitió un requerimiento a la Delegación "prácticamente cuando se produjo esa acampada ilegal". "A partir de ahí hemos enviado otro escrito dándole información actualizada de esa situación", ha descrito.

La vicealcaldesa ha declarado que "en los próximos días se le dará nuevamente traslado de más información, que por otro lado conoce perfectamente, pero desde luego no se va a dejar de enviar esos informes relativos a la situación de salubridad, relativos a la situación de las posibles evacuaciones que allí hubiera que realizarse".

"También, por supuesto, los enormes perjuicios para los comerciantes de la zona, los daños patrimoniales que está sufriendo un Bien de Interés Cultural como es la propia plaza, el Oso y el Madroño o la Real Casa de Correos. No tenemos en estos momentos la capacidad para evaluar los daños finales que allí habrá, pero desde luego han sido y serán probablemente cuantiosos", ha augurado.

"ABIERTOS A TODAS LAS MEDIAS

"Seguiremos trasladando esa información y seguimos abiertos a todas las medidas a que hubiera lugar porque hasta el momento no hemos tenido contestación a ese requerimiento, más allá de un acuse de recibo en el que se plantea que tiene un mes para contestarnos", ha explicado.

El Consistorio seguirá pidiendo "que se levante una acampada que no es legal, que no está ajustada a derecho y se deberían tomar medidas". "Como autoridades públicas, tanto el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad y sobre todo en este caso la Delegación de Gobierno, que es quien tiene la competencia para hacer cumplir la legalidad, lo que deben hacer es que se cumpla", ha reiterado.

En ese punto ha defendido que no se debería "tener que esperar a un pronunciamiento de los jueces para que cada uno cumpla con su obligación". "Hasta el momento la Delegación de Gobierno, con completa inacción y dejación de funciones, ha decidido no levantar. Nosotros vamos a tomar todas las medidas judiciales a nuestro alcance para que el restablecimiento de la ley se produzca lo antes posible", se ha comprometido.

En todo caso, hasta que no se desaloje la acampada el Ayuntamiento no podrá acometer una evaluación completa de los daños pero sí cuentan ya con información que habla de "pintadas que se produjeron en la fachada de la Real Casa de Correos, también intentos de subir por esa fachada o al Oso y el Madroño, con pegatinas", unido a que no han podido acceder aún al monumento a Carlos III, oculto por las tiendas. También se ha referido a los tensores de los toldos en las farolas y a potenciales daños en las estructuras de las cámaras de seguridad.