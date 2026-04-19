Ayuntamiento abre la adjudicación para el montaje y gestión del cine de verano al aire libre del Parque de la Bombilla

Archivo - Vista aérea del Cine de Verano del parque de la Bombilla de Madrid - EUROPA PRESS/FESCINAL - Archivo

MADRID 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid, a través de la Junta de Moncloa-Aravaca, ha abierto a convocatoria pública la adjudicación en régimen de concurrencia la organización, montaje, gestión, explotación, conservación y desmontaje del cine de verano al aire libre del Parque de la Bombilla.

Se regirá por cláusulas de comercio justo, como recoge la resolución de la Junta, que dirige Borja Fanjul. La adjudicación se prolongará desde su notificación y hasta el 15 de mayo de 2027 con un canon mínimo anual de 7.447 euros. Los potenciales adjudicatarios deberán ofrecer unas garantías al Ayuntamiento de 76.260 euros.

El cine del verano de La Bombilla, Fescinal, es un clásico del estío madrileño. El Fescinal cumplirá 42 años en un proyecto que a lo largo de su vida ha pasado por distintas ubicaciones, como el Retiro, el templo de Debod, Las Ventas y ahora el Parque de la Bombilla.