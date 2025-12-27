El Ayuntamiento abrirá en 2026 una nueva factoría industrial en el polígono de La Atayuela en Villa de Vallecas

Fachada del edificio que alberga la factoría de Vicálvaro, de la Red de Factorías Industriales de Madrid. - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid pondrá en marcha el próximo año la factoría industrial de Villa de Vallecas en el polígono de La Atayuela para ampliar la Red de Factorías Industriales madrileñas de Vicálvaro y Villaverde.

El complejo, que tendrá una superficie de más de 4.300 metros cuadrados, cuenta con un presupuesto de 9,2 millones de euros, financiados por el Plan Sures de desarrollo de los distritos del sur y del este de Madrid, y ofrecerá espacios para empresas y startups y servicios de asesoramiento, aceleración, formación especializada y networking, ha desgranado el Consistorio en un comunicado.

El proyecto añadirá 14 nuevas naves a las ya existentes en la Red de Factorías Industriales, que se enmarca en el Plan de Industria de la Ciudad de Madrid 2025-2027, aprobado por la Junta de Gobierno municipal el pasado 25 de septiembre y dotado con 196 millones de euros.

Las empresas alojadas en Vicálvaro y Villaverde han generado más de 213 empleos directos y han facturado más de 11 millones de euros, según los datos recogidos hasta el 30 de septiembre de 2025, año en el que se han impartido 63 sesiones formativas con más de 1.000 asistentes.

Además, se han prestado 1.159 asesoramientos a 415 empresas y se han desarrollado 98 actividades de colaboración con el ecosistema industrial.

Actualmente, existen 21 proyectos industriales y servindustriales alojados en las naves de las factorías de Vicálvaro y Villaverde, de sectores diversos como la aeronáutica, el agua, biotecnología, energía, economía circular, industria de alimentación, automóvil o fabricación digital, entre otros.

El proyecto de la Red de Factorías Industriales, elaborado con el consenso de los agentes sociales, educativos y empresariales de Madrid, busca impulsar "un modelo productivo sostenible, eficiente en materia energética, competitivo y tecnológicamente avanzado que genere empleo estable y de calidad en el sector industrial de la ciudad", orientado a sectores estratégicos alineados con la industria 5.0 y la economía circular.

NUEVAS BASES DE ACCESO A LA RED

Las nuevas bases de convocatoria pública, dirigidas a pymes y autónomos con un proyecto industrial o servindustrial para el acceso a los servicios prestados en la Red de Factorías Industriales y a la concesión demanial de naves industriales, tienen el objetivo de impulsar la transformación del modelo de pyme industrial, y se publicaron el 19 de noviembre de 2025 en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid.

El primer período de convocatoria se cierra el 31 de diciembre y el 1 de febrero de 2026 se abrirá uno nuevo. El plazo máximo de alojamiento en las naves es de cinco años, salvo que se trate de un proyecto estratégico que justifique una prórroga por tres años adicionales.

Se consideran proyectos estratégicos los vinculados a sectores como semiconductores, aeroespacial, automoción, hidrógeno verde, biotecnología y salud, que podrán acceder con condiciones especiales, previo informe técnico.