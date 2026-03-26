El Ayuntamiento acudirá a la reunión convocada por el delegado aunque cree que está muy "necesitado de polémica"

Archivo - La delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha confirmado que el Ayuntamiento acudirá a la reunión convocada por Delegación de Gobierno para abordar la visita del Papa León XIV aunque cree que Francisco Martín, "este señor", está "muy necesitado de polémica".

Martín ha convocado a la Comunidad de Madrid, al Ayuntamiento de la capital y a la Conferencia Episcopal a una reunión la semana que viene para abordar el dispositivo de seguridad porque, aunque aún no hay agenda oficial para la visita del Pontífice, desde la institución que encabeza están ya planificando el dispositivo de seguridad junto al Ministerio de la Presidencia y otras administraciones involucradas.

La capital "por supuesto" que acudirá a la reunión, como a las que ya se han producido, y los harán sin "buscar ninguna polémica". "Este señor está muy necesitado de polémicas y está todos los días buscando algún tipo de confrontación o de enfrentamiento con el Ayuntamiento de Madrid o con la Comunidad y nosotros no estamos en eso, estamos en trabajar para que la visita sea un absoluto éxito", ha declarado la también portavoz municipal.

Sí le ha pedido a Martín que "alguna vez, si tiene tiempo entre carta y carta a la Comunidad de Madrid o al Ayuntamiento, se ocupe de alguna de sus competencias porque sólo la semana pasada hubo tres apuñalados graves en Madrid, muchos relacionados con bandas juveniles".