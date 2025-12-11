El Ayuntamiento amplía a todo el año que viene la moratoria de acceso a los vehículos sin etiqueta

   MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

   El Ayuntamiento de Madrid amplía un año más la moratoria de acceso a los vehículos sin etiqueta, ha informado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante.

   "Hemos tomado la decisión de ampliar la excepción para que continúe a lo largo del próximo año (la moratoria) aquellos vehículos sin etiqueta. Hemos tomado esta decisión de ampliar esta excepción teniendo en cuenta el bajo impacto medioambiental", ha indicado Carabante.

   El delegado ha insistido en que el número de vehículos sin etiqueta "es muy reducido y, por tanto, el impacto ambiental es reducido".

