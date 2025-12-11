Vox tacha de "oportunista" a Almeida tras la moratoria a los vehículos empadronados sin etiqueta

Archivo - Etiqueta ambiental en un vehículo, a 24 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega-Smith, ha tachado de "oportunista" al alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, tras el anuncio de la moratoria a los vehículos empadronados sin etiqueta.

En declaraciones remitidas a los medios, Ortega ha afeado al primer edil "querer ganar votos" a cuenta de la moratoria y ha augurado que la medida se repetirá antes de 2027, "a las puertas de nuevas elecciones".

"Como se puede ser tan mentiroso, tan trilero y tan oportunista queriendo ganar votos porque sabes que tienes a miles de madrileños hartos de tus mentiras y porque sabes que medio millón de vehículos van a quedarse achatarrados tarde o temprano", ha lanzado Smith.

Por último, ha afirmado que "cuando llegue el momento" Almeida mantendrá la ordenanza y ha pedido a los madrileños "no caer en la trampa". "La única opción que hay para acabar con esas multas y esas restricciones es el grupo municipal de Vox, que derogaremos la ordenanza", ha zanjado.