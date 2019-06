El Ayuntamiento anulará de oficio las multas en Madrid Central afectadas por el error en los horarios

Publicado 05/06/2019 18:43:21 CET

El Ayuntamiento de Madrid anulará de oficio las multas en Madrid Central afectadas por el error en los horarios, esto es, que los multados por incumplimientos que sí se produjeron, como ha destacado la delegada en funciones de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, no tienen que hacer nada para recurrirlas.

El Ayuntamiento anulará 6.602 multas interpuestas en Madrid Central por un error que ya ha sido subsanado. De las 8.072 multas que se tramitaron del 16 de marzo al 16 de abril en Madrid Central, se anularán 6.602 por error en los formatos de horarios. Están "bien registradas" pero "un error en el formato horario usado para la comunicación de las multas podía dar lugar a inseguridad jurídica", informaban días atrás fuentes municipales.

"Nos dirigiremos de oficio a ellos, no tienen que hacer nada", ha declarado Sabanés desde Lavapiés, en la primera cancha de baloncesto hecha de vidrio reciclado. "El incumplimiento se produjo. No es que la persona no hubiera entrado. Es un incumplimiento sancionable pero por seguridad jurídica, como la notificación podía inducir a error por el horario y dado que no trabajamos por afán recaudatorio, preferimos actuar de oficio", ha declarado.