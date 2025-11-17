Ayuntamiento aplicará IA en 3 aparcamientos para detectar más de 2 ocupantes por vehículo y reducir su tarifa un 15%

Archivo - Obras del nuevo aparcamiento de Plaza España, a 8 de agosto de 2025, en Madrid (España). Este parking en Madrid se convertirá en un hub de movilidad sostenible en el último trimestre de 2025, con 690 plazas de aparcamiento, 23 puntos de recarga - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid empezará a aplicar a partir del 1 de diciembre un proyecto piloto de Inteligencia Artificial en tres parkings municipales (Pedro Zerolo, avenida de Portugal y plaza del Carmen) con el que detectar que los vehículos llevan más de ocupantes y conseguir así una reducción de la tarifa de un 15%.

El objetivo es "fomentar la alta ocupación en vehículos, una medida que contribuye a reducir los desplazamientos del tráfico rodado en vehículo privado", ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

La solución se implementa en tres aparcamientos municipales de la capital con sistemas de control basados en IA. Dos de los parkings son gestionados por la Empresa Municipal de Transportes (EMT), los de avenida de Portugal y Pedro Zerolo, y el que está concesionado a Empark en la plaza del Carmen.