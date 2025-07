Ayuntamiento avisa que la Policía Municipal estará "vigilante" para evitar incendios intencionados de pasto en la M-40

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid pondrá todos los recursos para localizar a los autores de los incendios provocados los últimos días en zonas de pasto de la M-40 y la Policía Municipal de Madrid estará "muy vigilante" para que esto no vuelva a ocurrir.

Así lo ha señalado la vicealcaldesa de Madrid y alcaldesa en funciones, Inma Sanz, en un acto celebrado en Villa de Vallecas donde se ha pronunciado sobre la oleada de incendios provocados durante la última semana.

Las llamas se han producido en la misma zona de la capital que rodea el arco noreste de la M-40, en los distritos de San Blas-Canillejas, Vicálvaro y Moratalaz.

Al respecto, la vicealcaldesa ha señalado que "a lo largo de la semana pasada, durante varias tardes consecutivas, se produjeron incendios, algunos de ellos importantes, en zonas de pastos de la M40, al otro lado del Estadio Metropolitano, con distintos focos".

"La sospecha de los bomberos desde el inicio era que pudieran ser provocados y, además, una vez sofocados volvía a haber en los días siguientes este tipo de incendios, y, por lo tanto, se estableció un dispositivo de Policía Municipal, con los drones de Policía Municipal, para tratar de localizar a esos presuntos autores de esos incendios", ha detallado.

Así, ha avisado de que "la Policía Municipal va a estar muy, muy vigilante de que esto no ocurra". "Desde luego, lo que quiero trasladar es que es muy peligroso lo que está ocurriendo en esa zona de la ciudad de Madrid", ha subrayado.

"Es verdad que es una zona de pastos, que no hay viviendas especialmente cerca, pero se han visto afectadas algunas de las vías del entorno y ha habido que cortar el tráfico en alguno de ellos. Desde luego, no es una chiquillada, no es una broma y, por lo tanto, lo que diría es a esas personas que presuntamente pueden estar vinculadas a esos incendios que dejen de hacerlo", ha remarcado.

Sanz ha asegurado que van "a poner todos los recursos y todos los medios por parte de la Policía Municipal para localizarlos y ponerlos a disposición de la Justicia".