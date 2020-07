Ayuntamiento de Ciempozuelos organiza una barbacoa para jóvenes y se defiende de las críticas alegando un aforo reducido

CIEMPOZUELOS, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ciempozuelos ha organizado este viernes, 24 de julio, una barbacoa destinada a jóvenes de la localidad y se ha defendido de las críticas vertidas por algunos grupos de la oposición alegando que la fiesta tiene un aforo reducido de únicamente 15 personas, con inscripción previa y con medidas de seguridad.

El evento se va a celebrar en el Centro de Formación y Empleo a las 20 horas y se anima a los vecinos a participar con el mensaje '¡Ven con hambre, mascarilla y ganas de fiesta!', lo que ha generado las críticas de algunos colectivos y grupos políticos como el Partido Popular, que ha calificado de "imprudente y lamentable" el acto.

Sin embargo la alcaldesa de Ciempozuelos, Raquel Jimeno, ha explicado que se trata de una actividad del Centro Joven que tiene un aforo limitado a 15 personas, que estarán en un espacio abierto y cuya asistencia se realiza previa inscripción.

Jimeno ha añadido que, "como en otras actividades de juventud e infancia", a todos los asistentes se les tomará la temperatura al entrar y se cumplirán las normas sanitarias de seguridad como la obligación de usar mascarilla "salvo en el momento de la consumición".

A través de sus redes sociales, la alcaldesa ha opinado que si los adultos "podemos estar sentados en una terraza con muchas más personas", los jóvenes "también pueden tener su espacio con mucho más control", al tiempo que ha recordado que desde hace un mes se ha puesto en marcha un dispositivo especial para "terminar con los botellones masivos que se celebraban en distintos puntos del pueblo".

SIN NOTIFICACIÓN DEL BROTE DE COVID-19 Además Raquel Jimeno ha informado de que no tiene "conocimiento oficial" del rebrote de COVID-19 en el municipio del que informaba este miércoles la Comunidad de Madrid y que vinculaba a una reunión familiar, y de hecho la regidora ha mantenido que a primera hora de este jueves "la Directora del Área Asistencial de la Comunidad de Madrid a la que corresponde Ciempozuelos me ha trasladado que no tienen registrado ningún brote ni están haciendo rastreo de ningún caso por coronavirus".

En este sentido, Jimeno asegura que desconoce por qué se asocia a Ciempozuelos con este rebrote y trasladará la información que reciba, al tiempo que considera que desde la Consejería de Sanidad "se nos debería trasladar esta información con prioridad para colaborar e informar a la ciudadanía".

Por su parte fuentes de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid han precisado que no es necesario informar a los ayuntamientos de este tipo de brotes ya que está acotado a un grupo de personas; en todo caso, se informa si afecta al conjunto de la población y si el problema fuera comunitario.