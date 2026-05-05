El Ayuntamiento comienza este martes el montaje de los toldos de Sol para que estén operativos el próximo 1 de junio

Archivo - Toldos instalados por el Ayuntamiento de Madrid en la Puerta del Sol, a 2 de julio de 2025, en Madrid (España). El Ayuntamiento de Madrid defiende la instalación de toldos desmontables en la Puerta del Sol, argumentando que es un Bien de Interés - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid comienza este martes el montaje de los toldos de Sol para que estén operativos desde el próximo 1 de junio y hasta el 1 de septiembre.

Los trabajos, promovidos por el área de Obras y Equipamientos, con Paloma García Romero a la cabeza, se desarrollarán fundamentalmente en horario nocturno.

Las labores previas al montaje han pasado por la revisión de las piezas y sus distintos elementos, además del engrasado, la supervisión de anclajes y la limpieza de las lonas que conforman los toldos. Desde su desmontaje el otoño pasado, los elementos de esta instalación de sombra quedaron almacenados en las dependencias del adjudicatario del contrato de montaje, desmontaje y mantenimiento.

El presupuesto total anual del montaje y desmontaje de la instalación de sombra, incluido el almacenaje y las tareas de conservación, vigilancia y atención de incidencias, es de 188.000 euros.