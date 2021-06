Villacís se opone a reforma de leyes LGTBI y al "retroceso" en derechos de Vox: "En Madrid no vamos a dar un paso atrás"

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, se ha opuesto este miércoles a las posible reforma de la Ley Trans y la Ley contra la LGTBIfobia de la Comunidad de Madrid y al "retroceso" en derechos civiles y sociales que a su juicio supone Vox, por lo que avisa que en el Ayuntamiento de la capital "no van a dar un paso atrás" en las conquistas de este colectivo.

En el acto de presentación del programa de las celebraciones del Orgullo LGTBI, en el Museo Thyssen de Madrid, Villacís se ha opuesto a los cambios que prepara el PP en dichas leyes aprobadas por la Asamblea de Madrid en 2017 con muy amplia mayoría.

"No lo puedo decir más claro. Son avances y conquistas que han costado mucho al colectivo, que ha costado mucho dolor y esfuerzo, son conquistas no de ningún partido, sino de la sociedad. Me da mucha pena de que en campaña tratamos de explicar por qué era mejor que condicionase Ciudadanos (Cs) y no Vox. Con Cs se avanza en derechos civiles y sociales y con Vox se retrocede", ha esgrimido.

En este sentido, la líder regional de Cs ha apostado "un centro fuerte y que condicione" al Partido Popular. "Cuando el PP solo tiene que competir con Vox tenemos un problema, porque tienen que ceder a sus pretensiones. Ya se han abierto y a mí me parece una equivocación y más en un día como hoy", ha señalado.

La vicealcaldesa considera que los derechos del colectivo LGTBI "no pueden ser moneda de cambio" para negociar nada en política. "Todas las personas merecen disfrutar de la tranquilidad gracias a una sociedad tremendamente democrática y plural. Son conquistas de la sociedad madrileña y no lo vamos a permitir su retroceso. Estos derechos hay que seguir peleándolos todos los días, mal que les pese algunos los derechos humanos, la diferencia y que otras personas simplemente existan. Esta ciudad es una ciudad libre y esto también representa la libertad", ha explicado.

"SOY LIBERAL PARA TODO"

Para Villacís, libertad no solo es bajar impuestos o eliminar trabas burocráticas, sino también "ir al Orgullo tranquilamente, pasear de la mano con quien quieras, poder salir del armario y ser acompañado como ha creado un programa el Ayuntamiento para ello". Por tanto, para ella, la libertad no solo es económica sino también en derechos civiles. "Y lo que hace de Madrid una sociedad abierta es ese arcoíris que a mí me representa y a todos los madrileños. Yo soy liberal para todo", ha añadido.

La líder regional de Cs ha confirmado que asistirá a la manifestación central del Orgullo el 3 de julio y que lo hará en el espacio habilitado por los organizadores para los políticos. "Voy a estar yo como todos los años, cuando estaba en política y antes de que estuviera", ha recordado.

"En muchos orgullos hemos llenado muchos las calles de Madrid y lo hacíamos con orgullo porque pensábamos que los derechos estaban consolidados. Error. Nunca se pueden dar los avances por hecho. Así que para mí este orgullo tiene más importancia que nunca porque se empiezan a amenazar determinados derechos. Aquí se ha venido mucha gente a querer a quien quería querer. Madrid va a estar en todo el mundo porque va a ser una ciudad que vuelva a estar en el Orgullo y con todas las garantías de seguridad", ha apuntado.

Respecto a la polémica sobre la colocación o no de la bandera del Orgullo en la fachada del Ayuntamiento, la vicealcaldesa ha recordado que ella ha dicho muchas veces que quiere que esté pero cumpliendo con la legalidad. Por ello, han hecho una consulta a Asesoría Jurídica del Consistorio para que les digan si pueden ponerla.

"Hay que leer lo que dicen las sentencias y la asesoría es lo más objetivo. Nosotros siempre vamos a poner la bandera del Orgullo en nuestro Grupo Municipal. Y en Alcalá también han tenido un problema en ese sentido. A mí me gustaría un fórmula para que se pudiese poner, porque es muy representativo en mi Madrid", ha concluido Villacís.