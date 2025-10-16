Ayuntamiento crea el premio 'Sentir Madrid', dotado con 10.000 euros y cuyo primer ganador se conocerá a finales de año

Archivo - La portavoz municipal, vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

Abierto a personas que o bien hayan nacido en Madrid o tengan una especial vinculación con la ciudad

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento crea el premio 'Sentir Madrid', dotado con 10.000 euros y destinado a reconocer trayectorias destacadas en el ámbito cultural, ha informado la portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, donde ha detallado que el primer ganador se conocerá a finales de año.

Cine, literatura, música, artes plásticas, fotografía, artes escénicas o la arquitectura pueden ser los ámbitos a premiar, ha detallado.

Será un galardón abierto a "personas que o bien hayan nacido en Madrid o tengan una especial vinculación con la ciudad, cuya obra o carrera haya enriquecido la imagen cultural de la ciudad".