El Ayuntamiento da su 'sí' definitivo a la reparcelación de Valdecarros, "el mayor desarrollo de Europa"

La vicealcaldesa, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de Madrid ha aprobado este jueves de manera definitiva el proyecto de reparcelación de Valdecarros, "un paso decisivo para el despegue del mayor desarrollo residencial y urbanístico de toda Europa", en palabras de la portavoz municipal, Inma Sanz, en rueda de prensa.

Proyectado sobre terreno en los Desarrollos del Sureste, Valdecarros les pone el broche en lo que a actividades administrativas se refiere configurándose como un gran parque residencial con la construcción de hasta 51.656 viviendas.

Se pone así a disposición suelo finalista para edificar las primeras promociones de vivienda que se desarrollarán en ocho etapas, de las que tres ya están iniciadas. Sanz ha destacado que con el trámite aprobado se permite conjugar la urbanización y la edificación, lo que se traduce en mayor agilidad en los plazos a la hora de construir las viviendas.