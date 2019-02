El Ayuntamiento dará a los comerciantes de Madrid Central 20 autorizaciones diarias en lugar de 10

Publicado 26/02/2019 18:53:52 CET

El Consistorio traslada que "no es posible" tener matrículas autorizadas de forma permanente

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha comunicado a los comerciantes y hosteleros dentro del ámbito de Madrid Central que dispondrá de 20 autorizaciones diarias en lugar de las 10 que se les otorgaba inicialmente para facilitar su labor.

No obstante, según han explicado fuentes municipales, el Consistorio ha trasladado a los comerciantes que "no es posible" tener matrículas autorizadas "de forma permanente para no desvirtuar la zona de bajas emisiones".

Al respecto, explican que el actual sistema está pensado para que la distribución urbana de mercancías se pueda gestionar al margen de los comercios. Además, se estudiará si los trabajadores nocturnos residentes en la ciudad pueden tener permiso como tienen los que residen fuera.

Así se ha trasladado en la Mesa de Seguimiento de Madrid Central, órgano creado para analizar la medida a través de tres grupos de trabajo: establecimientos comerciales de Madrid Central, flotas de vehículos e indicadores, compuestas por diversos colectivos profesionales, expertos, vecinos y vecinas y personal municipal.

El objetivo de estos grupos es realizar un seguimiento y tratar con transparencia los datos de Madrid Central de tal forma que todos los colectivos implicados puedan tener información de primera mano y un diálogo directo.

Por otro lado, desde el Consistorio relatan que la finalidad de Madrid Central es reducir las emisiones contaminantes para mejorar la calidad del aire. Por ello y en atención al interés general, se intenta "conjugar los intereses particulares de algunos colectivos, pero sin olvidar el objetivo principal" de beneficiar la salud de los madrileños.