El Ayuntamiento defiende un plan de movilidad en A-5 que "da respuesta" aunque se abre a modificarlo si fuese necesario

Obras durante el corte de tráfico entre la M-30 y la A-5, a 10 de noviembre de 2026, en Madrid (España). Se prevén 43 días de obras para el soterramiento de la autovía. Se mantendrá la circulación en la A-5 con dos carriles por sentido, aunque quedará int - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid defiende un plan de movilidad en la A-5 por las obras de conexión con el túnel de la M-30 que está "dando respuesta" aunque se abre a modificarlo si fuese necesario de la mano de los resultados de la monitorización que se va a llevar a cabo en los próximos días.

Lo ha anunciado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, tras poner el foco en la semana complicada de tráfico vivida ante el pasado martes por la huelga de Cercanías "sin servicios mínimos", lo que supuso que "800.000 personas que cogen los trenes se vieron abocadas a utilizar otro modo de transporte, muy especialmente el vehículo privado, lo que provocó atascos en las vías de entrada, más allá del A-5".

A lo que se unió "uno de los días con mayor lluvia, que también ha producido esa congestión". El Consistorio ha detectado con el cierre temporal de la A-5 "se están cargando otras vías de entrada, como puede ser la A-42, la A-6, la M-40 y la M-30 en el Nudo Sur".

"Ya quedan apenas 39 días para que se abra el próximo 23 de diciembre ese túnel definitivamente y, por tanto, que se solucionen todos los problemas de congestión de aquellos madrileños de fuera de Madrid que vienen todos los días a trabajar. Vamos a monitorizar ahora que en los próximos días, ya de una manera más estable, sin huelga general, sin los momentos de lluvia, para ver si es necesario modificar algo el plan de movilidad", ha avanzado.

Carabante sí ha subrayado que "no cabe duda de que la capacidad el refuerzo de Metro y autobuses parece que están dando satisfacción y respuesta a esa demanda" pero "se va a monitorizar por si la congestión que se produce en la A-42 o en la A-6 es excesiva y hay que tomar medidas en el entorno en el ámbito del transporte público".