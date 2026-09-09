El Ayuntamiento dispone más de 1.300 efectivos de seguridad y emergencias de cara al GP de Fórmula 1

Plano y croquis del circuito Madring del GP de España de Fórmula 1 - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha diseñado un dispositivo de seguridad y emergencias de cara al Gran Premio de España de Fórmula 1, que se celebra este fin de semana en el circuito Madring de Ifema, y contará con un despliegue de unos 1.350 efectivos entre agentes de Policía Municipal, Samur-Protección Civil y Bomberos y Agentes de Movilidad.

Así lo ha anunciado este miércoles la vicealcaldesa de la capital y delegada del Área de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, tras la última reunión preparatoria de los servicios municipales de cara al evento, celebrada en el Centro Integrado de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento (CISEM), donde se han perfilado los últimos detalles.

La labora de los servicios de seguridad y emergencias municipales se centrará, principalmente, en la zona exterior del circuito, ya que dentro del mismo los responsables serán la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y los servicios contratados por la organización, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Sin embargo, los Bomberos contarán con un retén dentro del circuito por si fuera necesaria su rápida intervención, mientras que sanitarios de Samur-Protección Civil contarán con un equipo para una actuación más coordinada en caso de emergencia. Así, los tres servicios municipales formarán parte del centro de coordinación operativa que se desarrollará cada día en el circuito.

1.000 AGENTES DE POLICÍA MUNICIPAL

Por su parte, más de un millar de policías municipales participarán en el dispositivo, especialmente durante los tres días en que se desarrolla el GP, pero también en las jornadas previas. Se prevé que desde el lunes accedan a Ifema unos 500 camiones, por lo que será necesaria la regulación del tráfico en colaboración con Agentes de Movilidad.

Estos policías municipales provendrán de las comisarías de los distritos de Hortaleza y Barajas, así como de Servicios Especiales, del Escuadrón de Caballería, de Medio Ambiente y de la Sección de Apoyo Aéreo, entre otras. El objetivo principal será el de "garantizar la movilidad y la seguridad vial", así como proteger al consumidor frente a la venta ambulante, prevenir hurtos y reforzar la respuesta ante emergencias.

Samur, por su parte, prestará cobertura principalmente fuera de la corona interna del recinto, durante la entrada del público, desplegando más de 250 sanitarios municipales durante los tres días del evento, en torno a 85 por jornada. Estarán presente con un Puesto Sanitario Avanzado en la zona norte, en el sector Valdebebas; así como en la zona sur, sector Ifema.

Además, estarán disponibles seis ambulancia en cada zona --tres de soporte vital avanzado y otras tres de soporte básico--, además de una unidad logística (Fénix) y de varias más para moverse ágilmente entre la multitud en motos, con cuatro unidades Halcón diarias; en bicicleta, con otras cuatro unidad Lince; y a pie, con seis unidades Eco diarias.

Por su parte, el Cuerpo de Bomberos de la capital desplazará dos bombas pesadas de 3.500 litros y un tanque de ataque de otros 6.500 litros, además de otros vehículos de mando y coordinación durante cada día del GP, destinando a un total de 60 bomberos durante las tres jornadas del evento. Durante el proceso de construcción del circuito han llevado a cabo inspecciones en materia de hidrantes, salidas y evacuaciones.