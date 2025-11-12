El Ayuntamiento empezará en las próximas semanas las obras del paso inferior entre Colonia de Manzanares y Casa de Campo

Archivo - Trabajos en la reforma de la Colinia del Manzanares - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha avanzado que el Ayuntamiento de Madrid comenzará en las próximas semanas las obras de reconversión del actual paso inferior de vehículos entre la glorieta de las Moreras, en Casa de Campo, y la Colonia Manzanares, que se prolongarán previsiblemente durante todo el año 2026.

Así lo ha trasladado Carabante en declaraciones a los medios tras la inauguración de una nueva electrolinera en Vicálvaro, donde ha indicado que el Consistorio invertirá un total de 1,3 millones de euros en esta infraestructura.

"Era un paso inferior de vehículos, que es verdad que tenía una pequeña plataforma para peatones, pero no estaba en las condiciones adecuadas para que fuera la conexión peatonal de toda esa zona", ha detallado el delegado, quien ha explicado que las obras permitirán convertir el paso --ahora cerrado a los vehículos-- en un túnel "mucho más ancho" y dotado de iluminación y seguridad.

De este modo, el objetivo de las obras es reacondicionar el paso inferior de vehículos existente --de 70 metros de longitud y de unos 5,20 metros de ancho-- para su uso peatonal y resolver los accesos al mismo desde Colonia Manzanares y Casa de Campo mediante rampas que cumplan con los criterios de accesibilidad establecidos, con el fin de lograr un itinerario peatonal accesible.

UN MEJOR ITINERARIO PARA CRUZAR LA M-30

También se plantea la apertura de un nuevo acceso peatonal accesible al interior del paso inferior desde la Colonia Manzanares, con conexión directa desde el paseo del Comandante Fortea, reordenando y mejorando así los flujos peatonales, y la adecuación a la normativa de accesibilidad del acceso del lado de la Casa de Campo. Además, según ha avanzado el Ayuntamiento, habrá una mejora del itinerario para cruzar la M-30.

"Madrid no puede mirar de espaldas a la Casa de Campo, sino que debemos de mirar de frente y debemos disfrutarla y para poder disfrutarla tenemos que tener buenas conexiones", ha defendido Carabante.

Así, esta actuación permitirá además salvar el desnivel que existía con la antigua pasarela que cruzaba la M-30 --desmantelada por el avanzado estado de corrosión en la estructura-- y que necesitaba un mayor recorrido de ida y vuelta en rampas.