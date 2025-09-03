Ayuntamiento enmarca colas de espera en centros deportivos en la renovación de bonos obligatoria en taquilla

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha enmarcado las colas de espera que se han registrado en varios centros deportivos municipales de la capital en la renovación de bonos por el nuevo curso, que es obligatoria hacerlo en taquilla.

Así lo han trasladado fuentes del Área de Deporte a Europa Press después de que 'eldiario' se haya hecho eco de varias quejas vecinales ante las "colas infernales" que en estos primeros días de mes se han registrado en los centros.

"No ha existido ninguna anomalía o incidencia en el proceso de renovación. La espera o demora que se ha podido generar en el comienzo del curso atiende a que en septiembre no se ha generado remesa de recibos de las cuotas correspondientes a este mes", han apuntado.

Desde el Consistorio han recordado que la cuota de septiembre de los Abonos Deporte Madrid "debe pagarse obligatoriamente en taquilla", al igual que ha sucedido los últimos años.

El pasado 13 de junio, se remitió una comunicación a todos los centros deportivos para que a su vez estos comunicaran esta información a los usuarios, en el cual se indicaba que la cuota correspondiente al mes de septiembre deberá abonarse obligatoriamente en la taquilla del centro deportivo.

Este pago presencial es necesario para verificar la continuidad del abono en la nueva temporada deportiva. La medida se adoptó porque se ha observado que se devuelven "el triple de recibos" de las cuotas de septiembre que de otros meses porque alegan que no quieren continuar con el servicio en la nueva temporada deportiva.

"Por eso se decidió que el usuario diga expresamente si quiere continuar en la nueva temporada o no y la única manera es mediante el pago de la cuota en taquilla. Hay diferentes casuísticas, algunos no quieren interrumpir el abono, otros no quieren seguir en la nueva temporada y otros interrumpen julio y/o agosto", han concluido las mismas fuentes.