El Ayuntamiento establecerá un plan de movilidad para "aliviar las molestias" del cierre del túnel de la A-5

Archivo - El túnel de Calle 30 en sentido salida desde la avenida Portugal con la A-5 - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid establecerá, junto a la Comunidad y al Consorcio Regional de Transportes, un plan de movilidad que alivie "las molestias" que pueda ocasionar el cierre del túnel de la A-5.

Así lo ha avanzado este miércoles el delegado del área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento, Borja Carabante, en declaraciones a los medios durante una visita al Museo de la Empresa Municipal de Transportes (EMT).

Las tres instituciones se reunirán para crear "un dispositivo de información para que la gente conozca los cortes" y que se dispongan "los refuerzos" necesarios tanto de la EMT, como de Metro y de los autobuses interurbanos.

Además, Carabante ha detallado que también se dirigirá "a Cercanías para que en su caso refuerce la C-5". "Una vez que esté elaborado y aprobado ese plan de movilidad, daremos cuenta de él y por supuesto de las fechas de cierre" y reapertura del túnel, ha añadido el concejal.

CORTES Y DESVÍOS

Por el momento, a partir de este viernes, se producirá el desvío en el entorno de la calle Illescas, en el distrito de Latina, donde se va a cambiar la bifurcación de los carriles de salida existentes, que pasarán a discurrir por ambos lados de la futura boca del túnel, según informó este lunes el delegado en declaraciones a los medios durante la presentación de la Guía Verde 2026 en el Paseo de la Castellana.

Respecto a este desvío, Carabante explicó que, en el sentido salida, hacia Toledo, se establecerá un carril en cada sentido. "Uno a la derecha de esa boca y otro a la izquierda", ha precisado. Además, esta afección "se mantendrá hasta la finalización de la obra".

El concejal señaló que el siguiente corte que se producirá será el del túnel, tanto en la entrada como en la salida, "para demoler la rampa que ahora es de salida a la altura del Paseo de Extremadura".

Sobre este cierre aclaró que, una vez se dé, se trata de un "punto de no retorno", por lo que no se informará de la fecha de reapertura definitiva hasta que puedan hacerlo con "total credibilidad". "Pondremos en marcha, por supuesto, un plan de movilidad en el que también estamos trabajando con el Consorcio Regional de Transportes", expresó Carabante.