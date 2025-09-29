El Ayuntamiento estudia habilitar para el cruce de viandantes uno de los semáforos de la A-5 exclusivo para el tráfico

El concejal de Latina, Alberto González; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, durante una visita al túnel que se ha comenzado a excavar para soterrar la A-5 - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid estudia habilitar para el cruce de viandantes uno de los semáforos de la A-5 exclusivo para la gestión del tráfico, ha informado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, conocedor de las quejas de familias que llevan a sus hijos a centros educativos de la zona.

Desde la A-5, Carabante ha recordado que ya no es posible cruzar de un lado a otro de la autovía dado que los semáforos existentes regulan exclusivamente las intersecciones de los vehículos. "Por eso pusimos en marcha el servicio especial y gratuito (de autobús) para que los vecinos de este barrio pudieran transitar entre los colegios a los dos lados de la carretera", ha indicado.

Igualmente se tuvo en cuenta que el comedor de uno de los colegios está al otro lado de la carretera y por eso pusieron también en marcha "autobuses para poder llevar a esos niños en horario escolar en el horario de comedor".

Ahora el área está trabajando junto con el distrito de Latina en solucionar el cruce "analizando habilitar alguno de los semáforos que actualmente está sólo regulando el tráfico para que también habilite el cruce de viandantes". De esa manera "se resolvería el problema puntual del colegio pero también el de todos los vecinos que viven aquí, a un lado de la carretera".

El Consistorio tiene que determinar si ese semáforo funcionaría sólo las horas de entrada y salida del colegio o si se deja de forma permanente porque ahora mismo la vecindad "sólo puede cruzar a través con el autobús y eso genera unos perjuicios.

Carabante ha cifrado que se acabará con esas molestias "a finales de octubre del año 2026, cuando el tráfico ya circulará por debajo de la calzada, se abrirán los túneles y se pueda transitar de una manera normal".