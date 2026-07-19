El Ayuntamiento estudia cómo modificar la norma para que los huertos urbanos no paguen el agua, unos mil euros al año

Archivo - Una mujer trabaja en el Huerto de La Villa, situado en una parcela municipal del madrileño barrio de Vallecas, durante la fase 0 de la desescalada en la ciudad y en los que se ha establecido normas para garantizar la seguridad en el uso de estos - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha trasladado que el Ayuntamiento de Madrid está estudiando cómo modificar la norma para que los huertos urbanos de la ciudad no tengan que pagar el agua, que sale por unos mil euros por año y huerto, según ha cifrado la socialista Emilia Martínez.

"Mediante el diálogo y la buena voluntad de todas las partes puede alcanzarse una solución estable que preserve la viabilidad de los huertos y mantenga el modelo de colaboración existente. En cuanto al consumo del agua, hablamos de aproximadamente 1.000 euros anuales por huerto. Para asociaciones integradas por personas voluntarias esa cantidad puede resultar muy difícil de asumir pero, en cambio, para el Ayuntamiento mantener el apoyo actual supone una inversión pequeña", ha defendido la socialista en la última comisión del ramo.

Carabante ha confirmado que mantuvo recientemente una reunión con el presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), Jorge Nacarino, en la que se comprometió a estudiar "en la medida posible la contiuación de esa política de pago del agua por parte del Ayuntamiento para la gestión de los huertos".

INVIABLE HASTA AHORA POR CUESTIONES TÉCNICAS

Sin embargo, la normativa en vigor establece que "todos los gastos derivados de la gestión y mantenimiento de los huertos deben ser a cargo de las entidades concesionarias pero hasta ahora no se había aplicado porque era inviable desde el punto de vista técnico ya que el Canal de Isabel II no contaba con contadores propios de esos huertos y así no podía repercutir el coste del agua".

"Esa situación se ha modificado y, por tanto, la obligación del Ayuntamiento de Madrid es cumplir con la ejecución de esos decretos de concesión", ha apostillado el delegado, quien ha insistido en que, tal y como acordó con Nacarino, estudiará técnica y jurídicamente "la posibilidad de la modificación de este decreto para que el pago del riego del agua no fuera un impedimento para la gestión de estos huertos".

Carabante ha insistido en que la intención del equipo de Gobierno es que "se siga con la misma situación del pago del agua hasta ahora" porque la vocación es "mantener esta iniciativa de los huertos urbanos y, en la medida de lo posible, potenciarlos".

El delehado ha recordado que la red de huertos comunitarios urbanos se constituyó formalmente en 2014, con el Gobierno de Ana Botella, pasando de 242 huertos, incluyendo los escolares, a los 400, además de "multiplicar 2,5 veces el presupuesto que se destina a estas iniciativas desde el año 2018", ya con el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida.