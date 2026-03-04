El Ayuntamiento exige una red de Cercanías "segura y adecuada" tras el anuncio de Puente de la modernización de la C-5

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, ha reclamado una red de Cercanías "segura" y "adecuada" en respuesta al anuncio del Gobierno de España de financiación para la modernización de la línea C-5.

Carabante ha visitado las labores de control y reducción de la oruga procesionaria en el parque Juan Carlos I, desde donde ha reaccionado al anuncio del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, de una inversión de 1.350 millones de euros para la modernización completa de la C-5.

En concreto, el concejal ha reclamado que los servicios de Cercanías funcionen de manera "adecuada", que se cumplan y que se haga de una forma "segura". Estás cuestiones le han generado "serias dudas", debido a los últimos acontecimientos que han sucedido en la red ferroviaria y de cercanías.

En este sentido, ha recordado que en 2025 se produjeron "mil averías en la red de Cercanías, tres incidencias al día", ha detallado. Por este motivo, ha señalado que los madrileños han buscado otras alternativas de movilidad.

"Metro y EMT ha crecido en torno a 15 y 20 millones de viajes respecto a 2025 y Cercanías ha perdido nueve millones de viajeros", ha destacado. Asimismo, el delegado ha indicado que los ciudadanos han tomado esta decisión debido al "mal servicio" que está dando en la red de Cercanías.

Por otro lado, ha celebrado cualquier inversión para Cercanías, más aún para la C-5, pues ha asegurado que se va a convertir en un "eje muy importante de movilidad" tras el soterramiento de la A5. Así, ha señalado que esta actuación busca favorecer la movilidad de "todos" los madrileños, en especial la de aquellos que acuden cada día a la ciudad de Madrid.

"Nos hubiera gustado que estas obras de la C-5 no hubieran esperado tanto tiempo y que se hubieran podido ejecutar antes y que, por tanto, ese plan de movilidad que desarrollamos para la A5 hubiera contado con unas cercanías en pleno funcionamiento y en pleno rendimiento, siendo una alternativa más favorable para los madrileños", ha concluido.