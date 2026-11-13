Ayuntamiento garantiza que "no desembolsará ni un céntimo de euro" de 20 millones que pide el Real Madrid por parkings

Archivo - Fachada exterior del Estadio Bernabéu antes del comienzo del partido de fútbol de la final de la Copa Intercontinental Sub-20 entre Real Madrid - Santiago Wanderers, a 19 de septiembre de 2026, en Madrid (España). El Santiago Wanderers, campeón - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid garantiza que "no desembolsará ni un céntimo de euro" de la petición de 20 millones de euros que le hace el Real Madrid, aún no recibida en el Consistorio, por el coste de los malogrados concursos de aparcamientos de su entorno, ha asegurado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, desde la plaza de Callao.

El pasado junio, el Tribunal Supremo desestimaba el recurso presentado por el Real Madrid contra la paralización de las obras de los aparcamientos del entorno del Bernabéu, en el Paseo de la Castellana y en Padre Damián.

El Gobierno municipal, con José Luis Martínez-Almeida a la cabeza, desestimó este último mientras que busca cómo encajar, junto con la vecindad, el del la Castellana. El Consistorio por el momento no ha recibido la reclamación de 20 millones del Real Madrid, lo que el equipo blanco estimaría en gasto de ejecución de la obra.

"Lo que sí puedo decir y garantizar a los madrileños es que el Ayuntamiento no va a desembolsar ni solo un céntimo de euro en ese coste. Estamos analizando cuáles son las alternativas para poder ejecutar un parking en esa instalación, a petición de los vecinos, pero sí quiero recordar que después de esa sentencia hemos tenido reuniones con los vecinos y nos han pedido que se ejecute un aparcamiento con plazas para residentes en el la Paseo de la Castellana", ha contestado a la prensa.

Carabante ha recordado que se ha renunciado al parking "más controvertido", el de Padre Damián, pero el de la Castellana "es importante". "Hasta ahora era un aparcamiento de rotación destinado a los visitantes del Santiago Bernabéu. Nos hemos comprometido con los vecinos en que, si el Ayuntamiento de Madrid efectivamente lleva a cabo ese parking, habrá plazas para residentes", ha recordado.