El Ayuntamiento garantiza la seguridad de las colecciones del Museo de Historia pese al cercano incendio de contenedores

Cultura "ha trasladado reiteradamente a los responsables de emergencia lo inadecuado de la ubicación" de los contenedores

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento ha garantiza la seguridad de las colecciones contenidas en el Museo de Historia de Madrid pese al incendio intencionado de contenedores en la calle anexa de Beneficencia, que provocó daños en la envolvente del edificio.

La 'Maqueta de Madrid, como se conoce la maqueta de León Gil de Palacio, 'La alegoría de la Villa de Madrid' firmada por Goya o ejemplares de la Real Fábrica de Porcelana del Buen Retiro son algunas de las obras que contiene el Museo de Historia, "de una importancia incalculable", en palabras del concejal socialista Jorge Donaire en la última comisión de Cultura, Turismo y Deporte.

El PSOE teme que las colecciones "estén en riesgo" y señala al área de Cultura, con Marta Rivera de la Cruz al frente, como responsable de la conservación de esos bienes municipales.

Donaire escribió una carta a la delegada hace prácticamente un año, tras el incendio intencionado de los contenedores de la calle Beneficencia, situados junto a la fachada del museo. "Le pedí por carta que solicitara su retirada y su reubicación, pero ni me contestó. La dirección del espacio también reclamó un informe y sólo los alejaron unos escasos cinco metros, sin resolver realmente el problema", ha descrito el concejal.

El pasado julio "ardieron de nuevo, dañando la fachada y rompiendo ventanas", ha advertido Jorge Donaire sobre la peligrosidad de la situación. El director general de Bibliotecas, Archivos y Museos del Ayuntamiento de Madrid, Emilio del Río, ha asegurado "la seguridad de las colecciones y de las instalaciones del Museo de Historia de Madrid".

"LA SEGURIDAD ESTÁ ABSOLUTAMENTE GARANTIZADA"

"La seguridad está absolutamente garantizada. El museo dispone de un sistema de protección muy completo, que combina tecnología y vigilancia presencial", ha detallado Del Río. Incluye un sistema de alarma de incendios y otro de monitorización permanente de las condiciones ambientales en todas las salas y espacios, "de manera que cualquier incidencia es detectada de inmediato".

Además durante la apertura al público, las salas están atendidas por personal específico de información y vigilancia, que suma hasta 23 personas. Y durante las 24 horas del día existe un servicio de seguridad presencial con dos vigilantes, que se complementa con un sistema de cámaras.

"LO INADECUADO DE LA UBICACIÓN"

El director ha explicado que en junio de 2024 se instalaron unos contenedores en la calle lateral al Museo, en Beneficencia, "y desde el primer momento se ha trasladado reiteradamente a los responsables de emergencia lo inadecuado de esta ubicación".

"Hemos remitido informes, oficios y correos en distintas fechas. Desde junio de 2024 hasta ocho veces por escrito, y verbalmente ni le cuento, solicitando el traslado de los contenedores hasta otra ubicación. Tras el último incidente se han retirado estas comunicaciones y el área de Medio Ambiente está estudiando ya alternativas para su reubicación", ha detallado.

Para el PSOE esto no es más que un intento de "pasarse la pelota desde hace un año" cuando "el peligro sigue ahí". "La seguridad del museo y de sus colecciones está absolutamente garantizada, está plenamente protegida y los hechos lo demuestran. La alarma que usted pretende sembrar es injustificada", ha contestado el director al concejal del PSOE.