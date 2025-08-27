El Ayuntamiento homenajeará "como merece" a Manuel de la Calva, "barcelonés de nacimiento pero madrileño de adopción"

Archivo - EL DUO DINAMICO EN UNA IMAGEN DE ARCHIVO - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid y alcaldesa en funciones, Inma Sanz, ha acudido este miércoles a la capilla ardiente de Manuel de la Calva, componente del Dúo Dinámico, y ha anunciado que el Ayuntamiento de la capital homenajeará al artista "como merece".

"Vamos a valorar internamente y ver cuáles son las mejores opciones pero este barcelonés de nacimiento pero madrileño de adopción y español universal va a tener el reconocimiento que merece", ha avanzado.

En declaraciones a los medios, Sanz ha lamentado el fallecimiento de la mitad del Dúo Dinámico, el cantante Manuel de la Calva, a los 88 años. "Hoy es un día triste para los españoles en general y desde luego para el mundo artístico en particular", ha dicho.

Según ha subrayado, se trata de un artista "eterno" que ha puesto banda sonora a muchas generaciones de españoles y que, junto a Ramón Arcusa, fueron "absolutamente precursores" del fenómeno fan, que ellos "consolidaron" con su música, "con su ruptura en muchas de las cosas que hicieron".

En este sentido, ha remarcado que Manuel de la Calva fue "absolutamente excepcional como artista y como persona" y su música seguirá siendo eterna. "Vamos a recordar con todo el cariño este barcelonés de nacimiento, madrileño de adopción y español universal", ha subrayado.