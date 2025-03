Ayuntamiento inicia una campaña con 16 agentes para "perseguir y sancionar" actos incívicos de los tuk-tuk

Las multas van desde los 90 euros hasta los 200

El Ayuntamiento de Madrid ha iniciado este lunes una campaña para "perseguir y sancionar los actos incívicos" realizados por los tuk-tuk que durará hasta el 6 de abril y en la que participarán 16 agentes de movilidad, según ha informado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante.

El objetivo es que estos vehículos triciclo motorizados, que suelen ofrecer un servicio de desplazamiento e información a los turistas, no infrinjan las normas de circulación, ya que es habitual que paren o estacionen en zonas donde no está permitido, según ha expresado la agente de movilidad Teresa Encinas, que este lunes ya ha interceptado a varios tuk-tuk.

En Madrid operan seis empresas de tuk-tuk, según Carabante, aunque se desconoce el número exacto de vehículos en circulación. Las multas oscilan entre los 90 euros para infracciones leves y los 200 para las más graves.

El foco de la campaña se ha puesto en las zonas donde hay una mayor concurrencia de turistas en la capital, como "el entorno del Mercado San Miguel, del Museo del Prado o del Palacio Real", según Carabante. Precisamente en este último, media docena de tuk-tuk se encontraba parada de manera ilegal esta mañana hasta que han llegado los agentes de movilidad.

El delegado ha informado también de que estos vehículos tienen que respetar las mismas normas de circulación que cualquier coche. "No pueden parar en las paradas de taxis, no pueden utilizar los carriles de bus porque no lo son y solo pueden estacionar donde también lo pueda hacer un vehículo particular", ha reiterado.

Esta campaña se llevará a cabo durante una semana, pero más adelante se mantendrán la vigilancia y las sanciones. A su vez, el Ayuntamiento está en conversaciones con el Gobierno regional para poder crear una normativa específica para este tipo de vehículos, inexistente hasta el momento.

"La normativa es un gris porque no es transporte turístico y tampoco son vehículos de transportes con conductor (VTC). Junto a la Comunidad de Madrid, tenemos que regular de alguna manera este gris que existe en la normativa tanto autonómica como la normativa municipal", ha señalado Carabante.

AFECTACIONES A VECINOS Y TRABAJADORES

Respecto a las quejas recibidas por el Ayuntamiento, estas han llegado desde varios colectivos. Por un lado, el sector del taxi, porque "los turistas confunden este tipo de vehículos con el servicio que puede dar un taxi". Por otro lado, el sector hotelero y los negocios locales, ya que "frente a su fachada se colocan estos vehículos". Y por último, los vecinos, que protestan "por la ocupación del espacio público" y de las molestias causadas.

Así lo ha corroborado la portavoz de la asociación de vecinos de Ópera Austrias, Teresa Hernández, que ha protestado porque estacionan en sitios donde no está permitido y por la contaminación acústica. "Han empezado a aparcar en sitios donde no se puede, las puertas de los vehículos van abiertas y suben más personas de las permitidas, la megafonía está a toda velocidad en una zona de protección acústica... todo eso están haciendo", ha desmenuzado, y también ha lamentado que los vecinos "se sienten cada vez más desplazados del entorno donde viven".