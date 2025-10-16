Ayuntamiento insta al delegado del Gobierno a promover modificaciones legislativas contra la okupación: "Ya es hora"

Archivo - La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta del Gobierno del 3 octubre - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, portavoz municipal y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha instado al delegado del Gobierno, Francisco Martín, a que promueva modificaciones legislativas contra la okupación porque "ya es hora".

Lo ha hecho en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, después de que el martes la Policía Municipal de Madrid detuviera a 16 personas involucradas en una pelea en el distrito de Puente de Vallecas entre vecinos de la calle Alfonso XIII y miembros de una empresa de desokupación y en la que tres personas resultaron heridas, incluido el propietario de la vivienda okupada.

Sanz ha subrayado que resulta "preocupante que en un Estado de Derecho se produzcan estas situaciones y estas situaciones se producen por unas leyes que en el marco de la okupación no están funcionando".

"El Estado de Derecho no está dando las garantías necesarias a los propietarios a la hora de alquilar sus viviendas y se están produciendo situaciones al margen de esas leyes que no deberían producirse", ha alegado la vicealcaldesa, que ha condenado la reyerta para pasar a instar al delegado del Gobierno a "promover las modificaciones legislativas" necesarias de cara a un "mercado de alquiler que en estos momentos se está viendo mermado, con una oferta ahorcada precisamente por una ley que no está funcionando".